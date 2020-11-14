Başkan oldu

Odeabank, Yönetim Kurulu’nda meydana gelen değişiklikleri açıkladı. Odeabank Yönetim Kurulu Başkanı Samir Hanna, Bankanın Yönetim Kurulu’ndaki görevinden ayrıldı. Bankanın kurulduğu 2012 yılından bu yana Odeabank Yönetim Kurulu üyesi olan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürüten Dr. Imad Itani, Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı. Bank Audi Group CEO Vekili ve Odeabank Yönetim Kurulu üyesi Tamer Ghazaleh ise mevcut görevlerine ek olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını üstlendi.

Bank Audi Group CEO’su Samir Hanna, grup içindeki sorumluluklarının Odeabank'taki görevine yeterli zaman ayırmasını zorlaştırması nedeniyle Odeabank Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrıldığını açıkladı. Hanna, konu ile ilgili açıklamasında şunları söyledi: "2012 yılında bu büyük bankayı kurmak ve onunla çok önemli başarılar elde etmek benim için bir onur ve ayrıcalık oldu. Odeabank Yönetim Kurulu'nun mevcut yapısı ve uzmanlığının yanı sıra, Genel Müdür Mert Öncü liderliğindeki mükemmel yönetimine güvenim tam. Bu ekibin Odeabank'ı stratejik hedeflerine ulaştıracağından eminim. Gösterdikleri çaba ve sundukları kaliteli hizmet için çalışanlarımıza, bankamıza sadakatleri için müşterilerimize ve sağladıkları kesintisiz destek için hissedarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Dr. Imad Itani, yeni görevine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Harika insanlardan oluşan Odeabank'ı, onu bekleyen parlak geleceğe taşıma fırsatını elde etmiş olmaktan dolayı onur duyuyorum. Yönetim Kurulu Başkanı olarak, her zaman çalışanlarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımızın yararını ön planda tutarak bu hedefi gerçekleştirmeye odaklanacağım."

Dr. Imad Itani Hakkında

2002 yılından bu yana Bank Audi S.A.L. Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Imad C Kanada'nın büyük enerji şirketlerinde Kurumsal Finans alanında çalıştıktan sonra 1997 yılında Bank Audi'deki kariyerine başladı. Bank Audi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çeşitli bölümlerinin başında yer aldı. Temmuz 2020'de Grup bünyesindeki yöneticilik görevinden istifa eden Itani, Yönetim Kurulunda icra görevi bulunmayan üye olarak görevine devam ediyor.

Dr. Imad Itani aynı zamanda Bank Audi'nin yüzde 100 sahibi olduğu iştiraki Audi Investment Bank S.A.L. şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Bank Audi'nin Mısır'daki iştiraki Bank Audi S.A.E. şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı görevini yürütüyor. Ekonomi alanında University of Chicago'dan doktora derecesi bulunan Imad Itani, American University of Beirut'ta lisansüstü öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Odeabank Hakkında

Türkiye bankacılık sektöründe 15 yıl aradan sonra lisans alarak Bank Audi Group'un yatırımıyla 2012 yılında kurulan Odea Bank A.Ş., 2020 yılı itibarıyla, 17 ilde, 48 şubede, 1,113 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Odeabank, toplam aktif büyüklüğü açısından özel mevduat bankaları arasında 10. sırada yer almaktadır. Odeabank'ın aktifleri 40.3 milyar TL, mevduatları 24.9 milyar TL, canlı nakdi kredileri 18.7 milyar TL ve öz kaynakları 3.3 milyar TL'dir. Ağustos 2016 itibarıyla International Finance Corporation (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın da hissedarları arasında bulunduğu Odea Bank A.Ş.'nin çoğunluk hissedarı Banka Audi sal’dır.