Başkan vekili oldu

İSTANBUL (AA) - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu'nun bugünden itibaren itibaren yönetim kurulu başkan vekili olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver'in 6 Eylül 2018 tarihinde vefatı nedeniyle boşalan pozisyonlar için, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu'nun 22 Ekim 2018 tarihinden itibaren yönetim kurulu başkan vekili olarak belirlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre Selin Ayla Ünver'in yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

