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Başkandan çevre uyarısı

- "Katı atıkların ve çöplerin toplandıktan sonra doğaya, kurumuş çalıların arkasına, otlak alanlarına, meralara dökülmesi, hava, su ve toprak kirliliğine neden oluyor ve telafisi imkansız sonuçlar doğuruyor"

Başkandan çevre uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Katı atıkların ve çöplerin toplandıktan sonra doğaya, kurumuş çalıların arkasına, otlak alanlarına, meralara dökülmesi, hava, su ve toprak kirliliğine neden oluyor ve telafisi imkansız sonuçlar doğuruyor." dedi.
Bakal, dernek binasında yaptığı basın toplantısında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi görev alanı içindeki katı atık ve çöp depolama sorununu değerlendirdi.
Eskişehir'in mülki sınırları içinde katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu, şikayetlerin artarak devam ettiğini dile getiren Süleyman Bakal, şöyle konuştu:
"Katı atıkların ve çöplerin toplandıktan sonra doğaya, kurumuş çalıların arkasına, otlak alanlarına, meralara dökülmesi, hava, su ve toprak kirliliğine neden oluyor ve telafisi imkansız sonuçlar doğuruyor. Büyük şehirlerde katı atıkların, çöplerin yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yapmak üzere büyükşehir belediyeleri görevlidir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda bu görev mevcut. Hava, toprak ve suyumuzun kirlenmesini önlemeli, çöplerimizi depolama alanlarında bertaraf etmeliyiz."
Kentte katı atık kaynaklı su, hava, toprak kirliliğinin önlenmesi için Büyükşehir Belediyesinin konuya bütün olarak yaklaşması gerektiğini vurgulayan Bakal, "Tüm ilçelerimizden toplanan katı atıkları, çöpleri yasal olarak bertaraf etmesini bekliyoruz. İlimiz mülki sınırlarında konuyla ilgili yapılan iş ve işlemler hakkında bilgilendirilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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