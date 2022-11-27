Başkanlar buluştu

Türk Plastik sektörünün en büyük buluşma noktaları arasında yer alan İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı (PlastEurasia) 31’inci kez kapılarını açtı. TÜYAP’ta gerçekleşen fuarda, sektörün dünyadaki gelişim çizgisi, yeni ürün ve üretim teknolojileri ziyaretçiler ile buluştu.

Petrokimya sektörünün en büyük hammadde tedarikçileri arasında yer alan Batı Polimer, PlastEurasia Fuarı’ndaki standında Türk Plastik sektörünün başkanlarını ağırladı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Plastik Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ve Yönetim Kurulu Üyelerini üyelerini misafir eden Batı Polimer Genel Müdürü Berat Güzelel, Plastik sektörünün üretim ve ihracat potansiyeline pozitif katkı sağlayan fuarlarda yer almaya özel önem verdiklerini belirtti.

Plastik Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Üyesi Berat Güzelel, üretim gücünde dünyada yedinci, Avrupa’da ikinci sırada yer alan sektörün, 30 yılı aşkın süredir güvenilir hammadde tedarikçisi olduklarını kaydetti.

// “KİMYA, HIZLI BİR BÜYÜME SÜRECİNE GİRECEK”

27 sektöre ürün sağlayan Kimya’nın, Türkiye’nin ihracatında lider konumda olduğunu anımsatan Güzelel, Plastik sektörünün de içinde yer aldığı Kimya sektörünün küresel resesyon etkilerinin azalması ile birlikte hızlı bir büyüme sürecine gireceğine inandığını vurguladı.

Güzelel, Batı Polimer’in de çatısı altında yer aldığı BTP Grubu’nun, Plastik sektörünün hammadde tedariğinde elde ettiği deneyimi üretim bacağı ile destekleyerek büyümeyi hedeflediğine dikkat çekti.