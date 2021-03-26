Batum'u yeniledi

TAV Havalimanları, Gürcistan Batum Havalimanı’nın kapasitesini iki katına çıkarttı. Yenilenen terminal Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’nin katıldığı törenle açıldı. Genişletilen terminal yılda 1,2 milyon yolcuya hizmet verecek.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları tarafından işletilen Batum Havalimanı’nın yenilenen terminali hizmete açıldı. Düzenlenen törene Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, hükümet üyeleri ve havalimanı yöneticileri katıldı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Batum Havalimanı’nda pandemi öncesinde başlattığımız genişletme çalışmalarını sektörümüzü derinden bu zorlu dönemde tamamlayarak hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. İki ülke arasında yapılan anlaşmayla Hopa’ya da hizmet veren Batum Havalimanı, Türkiye ve Gürcistan arasındaki iyi ilişkilere de katkı sağlıyor. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıl kapalı kalan havalimanında yolcularımızı yeni terminalde karşılayarak, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili “Turizm ülkemiz için en önemli sektörlerden biri ve bildiğiniz gibi pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sektörü olumsuz etkiledi. Pandeminin verdiği zararı azaltmak ve sonrasına hazırlanmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde ülkemizi uluslararası uçuşlara öngörülenden daha erken açabildik ve gururla söyleyebiliriz ki ünlü Gürcü uçak tasarımcısı Alexander Kartveli’nin adını taşıyan Batum Havalimanı ülkemizde turizmin gelişmesinde önemli bir yer tutacak. İşletmeci TAV’ın pandemi ve ekonomik krize rağmen bu yatırımı bu kadar kısa sürede tamamlaması önemlidir. Şirket yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TAV Havalimanları, Gürcistan’ın başkent Tiflis ve Karadeniz kıyısındaki turizm merkezi Batum havalimanlarını 2007’den bu yana işletiyor. Batum Havalimanı’nda terminal alanı 4 bin metrekareden 8 bin metrekareye çıkarıldı. Bagaj alım alanı genişletildi ve bant sayısı artırıldı. Check-in kontuarı sayısı sekizden 14’e, pasaport kontrol banko sayısı 12’den 20’ye çıkarıldı.

Terminalde ATÜ tarafından işletilen duty-free, BTA tarafından işletilen yiyecek-içecek ve TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen primeclass özel yolcu salonu alanları da genişletildi.

TAV’ın işletmeyi devraldığı 2007’de 40 bin yolcuya hizmet veren Batum Havalimanı 2019’da 600 binden fazla yolcu ağırladı. 2007’de beş havalimanının 11 destinasyona uçtuğu havalimanından 2019’da THY ve Pegasus’un da aralarında olduğu 30 havayolu 30 farklı destinasyona uçuş düzenledi.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.