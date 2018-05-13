Bayiler için fırsat

İSTANBUL (AA) - Bayilerin sıfır otomobil satışlarındaki azalan gelirlerini artırmak için yeni bir iş modelini devreye alan Intercity, Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili otomobil satıcılarına Intercity Partner ile filo kiralama ağına dahil olma imkanı sunuyor.

Intercity'den yapılan açıklamaya göre, firma, sektörüne sunduğu ilklere bir yenisini daha ekliyor. Intercity, oluşturduğu yeni iş modeli ile Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren yetkili otomobil satıcılarına yeni gelir elde etme olanağını sunuyor.

Intercity, geliştirdiği yeni sistemle filo kiralamadaki gücünü “Intercity Partner” iş modeli üzerinden Türkiye’deki yetkili otomobil satıcılarıyla paylaşma amacını taşıyor. Bu sisteme dahil olan yetkili otomobil satıcıları hem stoklarındaki araçlarını filo kiralama yoluyla satabiliyor hem de bölgelerindeki mevcut veya potansiyel müşterilerini Intercity filo kiralama sistemine entegre edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 1992 yılında şirketlerinin kurulmasının ardından hep ilklere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Sektörümüzün kurulmasına öncülük etmiş bir şirket olarak kış lastiği uygulamasından tutun, Türkiye’nin her yerinde 48 saat içerisinde ikame araç temin edebilme hizmetimize kadar sektörümüze pek çok yeni standartlar kazandırdık. 2004 yılında araç parkımızın 10 bin adet barajını geçmesi bizim için bir dönüm noktasıydı ve devamında hızla 20-30 bin adetleri aştı. Bugün artık yollarda 4 bin 500 müşterimize hizmet veren 46 bin adet aracımız dolaşıyor. Hedefimiz, 5-6 yıl içerisinde toplam araç sayımızı 100 bin adetlerin üzerine çıkartmak. 26 yıllık geçmişimizle yerli ve yabancı 44 farklı banka ile çalışıyoruz ve artık 410 milyon avro işlem hacmine sahip bir kuruluş haline geldik.”

Filo kiralama sektörünün firmalara sağladığı yüzde 20 finansman avantajı ile otomotiv sektörünün yanı sıra Türkiye ekonomisine de fayda sağladığını ve sektördeki potansiyelin çok yüksek olduğunu ifade eden Ak, “Bugün Intercity olarak Türkiye’nin en büyük ölçeklisinden en küçüğüne çok önemli şirketlerle çalışıyoruz. 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de 22,5 milyon adetten oluşan araç parkı içerisinde şirket araçlarının sayısı 3,5 milyon adet. Ancak bunların günlük ve filo kiralama adedi sadece 375 bin adede karşılık geliyor. Türkiye’de filo kiralama pazarının potansiyeli çok yüksek ve ekonomik faydaları anlaşıldıkça tercih eden şirket sayısı gün geçtikçe artıyor.” değerlendirmesinde bulundu.



- “Filo’daki başarımızı paylaşmak istiyoruz”



Ak, filo kiralama sisteminin Türkiye’deki mevcut potansiyeli ve Türkiye çapında daha yaygın yer alma amacıyla Intercity Partner oluşumu altında yeni bir iş modelini hayata geçirdiklerini belirterek, yüksek kurlar, vergi oranları ve son olarak da ÖTV artışlarının otomotivin büyüme trendini yavaşlattığını aktardı.

Vural Ak, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki yetkili satıcılar karlılık açısından zor bir dönem yaşıyorlar. Türkiye’deki 5 binden fazla yetkili bayinin bine yakını kapandı ve düşüş devam ediyor. Biz Intercity olarak bu bayilere yeni bir kazanç kapısı oluşturduk. Filo’daki başarımızı paylaşmak istiyoruz. Sadece satış ve satış sonrasından oluşan gelir kalemlerine, mevcut yapılarını kullanabilecekleri ve sermaye koymalarının gerekli olmadığı yeni iş modelimizle, bulundukları bölgelerde bizim bir partnerimiz olarak filo kiralama yapmalarını istiyoruz. Böylece onlara dört farklı ilave kazanç noktası sağlıyoruz. Sistemimize dahil olan iş ortaklarımız öncelikle yapacakları kiralama işleminden komisyon alıyorlar. Kiralanma olması halinde söz konusu aracı o bayiden satın alıyoruz.

Bunlara ilave olarak kiralanan aracın bakım, lastik değişimi, hasar, sigorta ve benzeri işletme işlemlerinden de gelir elde edebilecekler. Son olarak kiralama süresi tamamlanan araçların satışı ise yine bir başka kazanç kapısı olacak. Intercity Partner sistemimize dahil olan üye kuruluşlar, kiralama komisyonundan yaklaşık 6 bin 500 TL, sıfır araç satışından 2 bin 500 TL, SSH, hasar onarım, parça, lastik değişim gibi hizmetlerden 16 bin TL, 2. el satışından da ortalama 5 bin TL ilave gelir elde edebilecekler. Böylelikle 130 bin TL fiyatı olan tek bir araçtan toplamda 3 yılda ortalama 30 bin TL’ye kadar kazanç sağlayabilecekler.”

Bir yıl önce başlatılan Intercity Partner sisteminde mevcutta 80’e yakın iş ortağı ile anlaşma sağlandığını ve yakın zamanda bu sayının 100’e ulaşmasının beklendiğini belirten Ak, “Intercity Partner ile ilave 100 yeni satış noktasıyla toplamda 76 ilimizi kapsamış olacağız. Şirketimizin en fazla büyüme kaydettiği dönemler ekonomik sıkışıklık dönemleri oldu, çünkü bu dönemlerde firmalar da filo kiralamayı tercih ediyorlar. Intercity Partner ile bir kez daha kendi adımıza bir fırsatı, yeni iş ortaklarımızla faydaya çevirmek istiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan iş ortaklarımız sayesinde müşteri memnuniyetini de bu sayede en üst seviyeye çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

Ak, bu yeni iş modeliyle yıllık ortalama 10-12 bin ilave araç kiralama yapmayı hedeflediklerini aktararak, böylece Intercity’nin bu yıl sonuna kadar araç parkının 50 bin adedin üzerine çıkacağını, sistemin iki tarafta da verimli ve etkin çalışabilmesi için 100 bayi ile sınırlandıracaklarını bildirdi.

Vural Ak, 5-6 yıl sonraki hedeflerinin 100 bin araca ulaşmak olduğunu belirterek, “Araç başı aylık 440 avro kira ortalamamız var. Şu anki toplam ciromuz yıllık 410 milyon avro. 100 bin adetlik hedefimize ulaştığımızda bu rakam kiralama cirosu 530 milyon avroya çıkacaktır. Yıllık filonun 3’te 1'ini de ikinci elde sattığımızı hesap edersek buradan da 650 milyon avroluk ikinci el araç satış cirosu elde edeceğiz. Böylelikle 100 bin hedefimize ulaştığımızda yıllık 1,2 milyar avro toplam ciromuz olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.