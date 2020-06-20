Bayiler internette

KIA’nın ülke genelindeki tüm bayileri uzaktan satışa imkan veren 11Sight görüntülü görüşme teknolojisiyle donatıldı. Evden kolaylıkla bayi satış temsilcileriyle görüntülü görüşmeye imkan veren sistemi kullanmak için ek bir uygulama ya da cihaza da ihtiyaç kalmıyor.

Güney Kore’nin büyük araç üreticilerinden olan KIA, Türkiye’de pandemi sürecinde ve sonrasında bayilere gelemeyen müşterilerine artık 11Sight ile anında görüntülü ulaşıyor. kia.com.tr adresini ziyaret edenler, satış merkezi altındaki görüntülü görüşme sayfası içerisindeki seçtiği bayi linkine tıklayarak, herhangi bir ek işlem olmadan saniyeler içerisinde bağlantı kurdukları satış temsilcisiyle akıllı telefonu ya da tableti üzerinden görüntülü görüşme yapabiliyor. Müşteriler böylece, KIA dünyası ve modelleri hakkında bayiye gitmeden dijital olarak anında bilgi alabiliyor. 11Sight hizmetinden yalnızca KIA sahibi olmak isteyenler değil, hali hazırda KIA sahibi olanlar da faydalanarak araçları hakkında merak ettiklerine anında yanıt bulabiliyor.

Marka-müşteri ilişkilerinin dijitalleşmesi için kolay çözümler

Görüntülü görüşme uygulaması 11Sight, 4 yıldır otomotiv, finans, gayrimenkul ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörde başarıyla faaliyet gösteriyor. 11Sight, Türkiye’de ve Amerika’da otomotiv sektörü markalarının dijital dönüşümü için önemli bir araç olarak görülüyor. Marka ve kullanıcı sayısını 4 yıldır ivmelenerek artırmaya devam eden 11Sight, Türkiye’nin yanı sıra Amerika, İngiltere ve Dubai’de de marka-müşteri ilişkilerinin dijitalleşmesi için çözümler sağlıyor.

Satış temsilcileriyle canlı olarak görüşün

11Sight otomotiv sektöründe çok büyük bir ihtiyaca yanıt vererek, müşterilerin otomotiv showroom’larına gitmeden satış temsilcileriyle canlı olarak görüşmelerini ve araçları en ince ayrıntısına kadar inceleyebilmelerini sağlıyor.

Tanıtım ve görüşmelere uzaktan devam edin

İçinde bulunduğumuz Covid-19 döneminin daha öncekilerden çok farklı olduğunu ve dijital dönüşüm sürecine ivme kazandıran bir etken olduğunu önemle vurgulayan 11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, “İletişime getirilen dijital çözümler ile şirketler ve müşteriler mekandan bağımsız olarak, anlık bilgi paylaşımına devam edebiliyorlar, ayrıca tanıtım ve satış faaliyetlerine de uzaktan devam edebiliyorlar” dedi.

Beğendiğiniz aracı evden çıkmadan görün ve inceleyin

Dijital teknolojilere bu denli alışkın müşterilerin beğendikleri araçları evden çıkmadan, canlı olarak görüntülemesinin memnuniyetlerini ve markaya bağlılıklarını arttırdığını da belirten Gümüş, “Evi uzakta olan, dışarı çıkamayan veya çıkmak istemeyen, acil ihtiyacı olan müşteriler için de 11Sight etkili bir çözüm oldu. Showroom’ları telefonla aramak yerine görüntülü arayan müşterilerle, markaya güven endeksi 3 kat arttı” dedi.

Dünya devleri 11Sight kullanıyor

Gümüş, sözlerine “Ayrıca görüntülü iletişimin sesli iletişime göre dönüşüm oranı 2 kat daha fazla. Yani web sitesine gelen bir müşteri sizlerle sesli yerine görüntülü olarak görüşürse çok daha büyük olasılıkla o satışı tamamlayacaksınız. Çağımızda artık telefonla görüşmeler arka planda kaldı. Kişiselleştirilmiş dijital hizmetler çağımızın bir gereği olmaktan öte, zorunluluğu haline geldi diyebiliriz. Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, FIAT, Europcar, Mazda, Aprilia, Moto Guzzi Piaggio ve Vespa’dan sonra dünya devi KIA’da bayiliklerinde 11Sight kullanacak” şeklinde devam etti.

11Sight Neler Sağlıyor?

11Sight Görüntülü Etkileşim Platformu’nda indirme ve arkadaş ekleme yok. Sistemde anonim aramalar, bütün cihazlar/bütün işletim sistemleri ile uyumluluk, İşletmeler için kontrol ve şeffaflık, arama kaydetme/yönlendirme, performans analizi, CRM/Web Entegrasyonu gibi sıklıkla aranan özellikler hazır bulunuyor.

11Sight linki e–posta ile de gönderilebiliyor, kolayca ve herhangi bir eklenti gerektirmeden paylaşılabiliyor. Zengin tarayıcı işlevselliği olan 11Sight, arama geçmişi ve düğme görüntülenmeleri hakkında detaylı istatistikler tutma, eğitim, kalite güvence ve izleme amaçları için çağrı kaydı yapabilme, hesap yönetimi ve kullanıcıya özel profil ayarları özelliklerine de sahip.

11Sight – 2016 yılında Silikon Vadisi‘nde Aleks Göllü ve Farokh Eskafi tarafından kurulan startup teknoloji şirketi 11Sight, herhangi bir platform veya herhangi bir uygulama üzerinden istenilen kişiyle anında görüntülü bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. 11Sight, iOS, Android veya web platformları üzerinden ekstra bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan herhangi bir kişiyle anında görüntülü bağlantılı kurulmasını sağlayarak bir ilki gerçekleştirmektedir. 11Sight‘ın ABD merkez ofisinin yanı sıra İngiltere, Dubai, Hindistan ve Türkiye‘de temsilcilikleri bulunmaktadır.

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