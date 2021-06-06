Bayilik için sıradalar

Sağlıklı yatak ve rahat uyku uzmanı Lova Yatak, 5 Mayıs’ta gerçekleştirdiği dijital lansmanla yaşam alanlarının kalbi olan yataklarda hayat verdiği işlevsel, konforlu ve modern tasarımlarıyla sektöre yeniden merhaba dedi. Gazeteci Aslı Şafak moderatörlüğünde markanın yöneticileriyle yapılan sohbet formatındaki basın toplantısı ve aynı gün sosyal medya fenomenleri Larissa ve Burak Gecamer’in rol aldığı reklam filmiyle tüketiciyle buluşan Lova Yatak sektöre güçlü bir giriş yaptı. İletişim kampanyasında sosyal medya influencerlarına yer vererek sektöre yeni bir soluk getiren Lova Yatak’ta lansman sonrasında gelen rakamlar yüzleri güldürdü.

Online ve mağaza satışlarında ciro artışı

Lova Yatak Ürün ve Marka Direktörü Can Arıkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada markanın genç ve modern kimliğinin altının çizildiği Larissa ve Burak’lı lansman filminden memnun edici geri dönüşler aldıklarını belirtirken, lansmanın ardından mağaza ve online satışlarında yüksek sıçramalar gözlemlediklerini ifade etti. Rahat bir uykunun ve dolayısıyla rahat bir yatağın herkesin ihtiyacı olduğunu bilerek, piyasadaki en rahat yatağı üretme hedefiyle yola çıktıklarını belirten Arıkan, internet üzerinden yapılan arama hacminde görülen %500’e yakın artışın, rahat uykuya olan gereksinime işaret ettiğini sözlerine ekledi. Lansmanın ardından online satışta görülen %400’ün üzerindeki ciro artışının kendilerini memnun ettiğini söyleyen Can Arıkan, sosyal medyada yürütülen kapmaya üzerinden 3 milyondan fazla erişim sağlandığı bilgisini verdi.

Can Arıkan: “Uyku testi www.lovayatak.com üzerinden 10.000’den fazla kişi tarafından çözüldü.”

Lova Yatak websitesinde yer alan uyku testinin 10.000’den fazla kişi tarafından çözüldüğüne dikkat çekerek, tüketicinin kendisine uygun olduğunu düşündüğü yatağı rahatlıkla online olarak satın aldığını belirterek, “Lova Yatak olarak, 48 saatte siparişlerimizi teslim ediyoruz. Ürünlerimize güvenimiz tam, dolayısıyla tüketicimize memnun kalmadığı taktirde 120 gün içinde değişim imkanı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

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