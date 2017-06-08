Bayrama özel kredi

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın bayrama özel başlattığı kredi kampanyası kapsamında ödemeler 3 ay ertelenebilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın bayrama özel yüzde 1,23'ten başlayan faiz oranıyla sunduğu ve ödemelerin 3 ay ertelenebileceği kampanyaya 30 Haziran'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

Açıklamada kampanyaya ilişkin görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu, yaz mevsiminin tatil giderleri ve bayram harcamalarıyla müşterilerinin nakde ihtiyaç duyduğu bir dönem olduğunu bildirdi.

İsfendiyaroğlu, "3 ay ertelemeli kampanyamızla bu dönemde ödemelerini ertelemek isteyen müşterilerimizin hizmetindeyiz. Üstelik müşterilerimiz şubeye gelmeden Akbank Direkt ve Akbank telefon şubesinden 7 gün 24 saat kolayca kredi kullanabilme şansına da sahip." ifadelerini kullandı.