Bayramı'na özel kampanya

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Kurban Bayramı'nda nakit ihtiyacı olan müşteriler için uygun faiz oranlı ve ödemeye 3 ay sonra başlayabilecekleri 48 aya kadar vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamada, QNB Finansbank'ın kampanyası kapsamında müşteriler, günde 15 liradan başlayan taksitlerle 15 bin liraya kadar kredi kullanabiliyor.

QNB Finansbank, müşterilerine, ödemelerine 3 ay sonra başlama fırsatı sağlıyor ve 48 aya kadar vadeli kredi kullandırıyor.