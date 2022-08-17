Beklentilerin üzerinde kâr açıkladı

Koç Holding, 2022 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 385,9 milyar TL gelir elde ederken, 14,9 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Türkiye ve Koç Topluluğu için değer yaratmaya devam edeceklerini belirtti.

Çakıroğlu, başarılı bir dönemi geride bıraktıklarına dikkati çekerek, "Yılın ilk yarısında küresel ölçekte devam eden belirsizlikler, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu dalgalanmalar ve zorlu piyasa koşullarına rağmen Koç Topluluğu olarak güçlü bilançomuz, disiplinli yönetim anlayışımız, çeşitlendirilmiş portföy yapımız ve sağlam tedarik zincirimizin desteğiyle başarılı bir dönemi geride bıraktık. Ülkemize olan inancımızla yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Kombine yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkarttıklarına dikkati çeken Çakıroğlu, "Kombine yatırımlarımız 14,9 milyar TL'ye yükselttik. Böylece son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 65 milyar TL’ye ulaştı. Yılın geri kalan döneminde disiplinli ve ihtiyatlı bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürürken, ülkemiz ve Topluluğumuz için değer yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu, İstanbul Sanayi Odası (İTO) tarafından yayınlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'na vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Söz konusu araştırmada önceki yıllarda olduğu gibi şirketlerimizle birlikte zirvede yer aldık. Yapılan araştırma sonucunda Tüpraş 1'inci, Ford Otosan 2'nci, Arçelik 8'inci, Tofaş 10'uncu sırada yer aldı. Diğer yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından belirlenen 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması'nda Ford Otosan bir kez daha 1'inci oldu. Araştırmaya göre Tüpraş 3'üncü, Arçelik 6'ncı sırada yer aldı."

Koç Topluluğu'nun dönüşüm halindeki otomotiv endüstrisinde Türkiye'nin rekabetçi gücünü daha da artıran yatırımlara kararlılıkla devam ettiğini belirten Çakıroğlu, "Otomotiv grubu şirketlerimiz ile birlikte sektörün üretim ve ihracatındaki liderlik rolümüzü başarıyla sürdürüyoruz. Otomotiv sektörünün stratejik dönüşümüne, gerek sektördeki şirketlerimiz gerekse Koç Holding olarak devam eden çalışmalarımızla öncülük ediyoruz. Özellikle elektrifikasyon alanındaki yatırımlarımız, iklim kriziyle mücadele yolunda ve 2050 yılında karbon nötr olma hedefimiz kapsamında, iş modellerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi dönüştürme anlayışımızla da örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çakıroğlu, Ford Otosan ile Ford Motor Company arasında, Romanya'daki Craiova fabrikasının devralınmasına yönelik başlayan sürecin tamamlandığını aktararak, "Craiova'nın Ford Otosan'ın üretim tesisleri ağının önemli bir parçası olmasıyla birlikte şirketimizin mühendislik ve üretim tecrübesi, uluslararası boyuta taşınmış olacak. Ayrıca Tofaş, bu dönemde de başarılı finansal ve faaliyet sonuçları sergiledi, Fiat markasıyla üç yıldır sürdürdüğü Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazar liderliğini devam ettirdi." bilgilerini verdi.

"TÜPRAŞ, SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK YAKITI ÜRETME PLANI KAPSAMINDA HONEYWELL İLE LİSANS ANLAŞMASI İMZALADI"

Koç Topluluğu Enerji Grubu şirketlerinin faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefi doğrultusunda Entek paylarının Tüpraş'a devrine ilişkin sürecin devam ettiğini hatırlatan Çakıroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Koç Holding, Aygaz ve Tüpraş'ın 25 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantılarında ortakların onayına sunulmak üzere, Koç Holding ve Aygaz'daki Entek hisselerini Tüpraş'a devretmeye hazırlanıyoruz. Böylelikle Topluluğumuzun sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyüme stratejisi ile birlikte Karbon Dönüşüm Programı'mızın önemli bir hamlesini gerçekleştirmiş olacağız. Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda yatırımlarına hız veren Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi'nde 12,6 MW güneş enerjisi santrali kurulumuna başladı. Bu dönemde bir önemli adım daha atan Tüpraş, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretme planı kapsamında teknoloji şirketlerinden Honeywell ile lisans anlaşması imzaladı."

Çakıroğlu söz konusu dönemde Yapı Kredi'nin, güçlü performansını devam ettirdiğine dikkati çekerek, yılın ilk yarısında da başta ülke ekonomisi olmak üzere tüm paydaşlara değer katmayı sürdüren Yapı Kredi'nin, güçlü performansını devam ettirerek sermaye ve likidite tarafında göstergelerini daha da yüksek seviyelere taşıdığını kaydetti.

Topluluğu sağlam adımlarla geleceğe taşıdıklarına vurgu yapan Çakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş ve mevcut başarıların, gelecekteki başarının garantisi olmadığının bilinciyle, Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki yetkinliklerimizi güçlendirerek Topluluğumuzu sağlam adımlarla geleceğe taşıyoruz. Ekosistemimizdeki tüm paydaşlarla iş birliğine çok önem verdiğimiz ar-ge ve yenilikçilik çalışmalarımızda, ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından en verimli şekilde istifade etmeye çalışıyoruz. Bu anlayışla dünyanın en büyük sivil araştırma ve yenilikçilik programı olan AB Çerçeve Programları'na katılmayı önceliklendiriyoruz. 2014-2020 yılları arasında yürütülen Ufuk 2020 programında Koç Üniversitesi 54, şirketlerimiz ise 75 projeyle katılmıştı. Böylece, TÜBİTAK tarafından yayımlanan ‘Ufuk 2020 En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları’ listesinin ilk 4 sırasında Koç Topluluğu şirketleri yer almış, Koç Üniversitesi de yine TÜBİTAK tarafından yayımlanan listede açık ara en başarılı üniversite olmuştu.

2021-2027 döneminde yürütülen Ufuk Avrupa çerçeve programına da aynı motivasyonla, hızlı bir başlangıç yaptık. Geçtiğimiz günlerde, Ufuk Avrupa sürecinde paydaşlarımıza aktif destek sunmak üzere, çerçeve programlarda aktif roller alan, tecrübeli çalışma arkadaşlarımızın görev alacağı özel bir mentörlük programı oluşturduğumuzu duyurduk."