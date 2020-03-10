Benzin ve motorinde büyük indirim!

Brent petrolün varil fiyatı Suudi Arabistan’ın üretimi artırma kararının ardından 30 dolar seviyesine inmişti.
Bunun üzerine akaryakıt sektörü yetkilileri benzin ve motorinde büyük indirimler olacağını duyurmuştu.
İndirimin bu gece yarısı devreye alınması bekleniyor. Vatandaş indirimden önce akaryakıt ihtiyacı varsa erteliyor.
İndirim devreye girmediği için dün gece yarısı akaryakıt istasyonlarında sakinlik hakimdi.
Şu an İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruş.
Ankara'da benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruş.
İzmir'de benzinin fiyatı 6 lira 71 kuruş motorinin litre fiyatı ise 6 lira 34 kuruş.
Vatandaşın indirimle birlikte bu gece yarısından itibaren istasyonları doldurması bekleniyor.