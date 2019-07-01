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Benzine büyük zam geliyor!

Uluslararası alanda yaşanan gerginlikler benzinde, geçen hafta gündeme gelen 19-20 kuruşluk zam ihtiyacını 27 kuruşa çıkardı.

Benzine büyük zam geliyor!
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Devlet, ya bu artışı pompa fiyatlarına yansıtacak ya da "eşel mobil"i işletip ÖTV gelirlerinden feragat edecek ve fiyatı sabit tutacak. Devletin atacağı adım akşam saatlerinde belli olacak.

Uluslararası piyasalarda haziran ayının ilk yarısında benzinin ton fiyatı 580 dolara kadar geriledi. Aynı dönemde Brent petrolde de gevşeme görüldü. Habertürk'te yer alan habere göre, Brent petrol 59 dolara kadar geriledi. Bu dönemde akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.

Dünyanın değişik bölgelerinde son günlerde ortaya çıkan gerginlik, enerji fiyatlarını vurdu. Brent petrol, tırmanışa geçti ve 66 doları aştı. Uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 580 dolardan önce 620 dolara çıktı. Tırmanış devam etti ve halen 642 dolara kadar yükseldi. Bu nedenle benzinde, geçen hafta gündeme gelen 19-20 kuruşluk zam ihtiyacı da büyüdü. 27 kuruşa yükseldi. Devlet, ya bu artışı pompa fiyatlarına yansıtacak ya da "eşel mobil"i işletip ÖTV gelirlerinden feragat edecek ve böylece fiyatı sabit tutacak. Devletin atacağı adım akşam saatlerinde belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
BenzinÖTVBrent Petrol
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