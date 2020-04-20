Bereket kazandı

Müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletmesini yapan Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM) iş birliği ile başlattığı “Anadolu’nun Kadın Gücü” yarışmasının kazananları, kooperatifler ve jüri üyeleri ödül töreninde buluştu.

Geleneksel motifleri ve kültürel değerleri modernize ederek günümüze taşıyan ürünlere dönüştürmeyi teşvik etmek amacıyla 5 ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya, 51 ilden ve bir yurtdışından olmak üzere 710 kadın üretici ve tasarımcı katıldı.

Değerlendirme sürecinde Takı, Tekstil, Ev & Dekorasyon (Züccaciye), Kahve Seti kategorilerinde satışa sunulmaya hazır ürünler yarışırken; illüstrasyon kategorisinde yaratıcı çizgiler arasından seçim yapıldı. Anadolu’nun Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni, Covid-19 Virüs salgını nedeniyle 16 Nisan 2020 tarihinde belki de bir ilke imza atılarak canlı yayın ile dijital ortamda gerçekleşti. Törene, jüri üyeleri, katılımcılar, kooperatif temsilcileri, Anadolu Kültürel Girişimcileri yetkilileri katıldı.

Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, kültürel mirasın temsilinde müze mağazalarının önemine değindi. “İstatistiklere göre Türkiye’de turizm amaçlı seyahat edenlerin yüzde 15’i müze mağazaları da ziyaret ediyor. Bu oran dünya genelinde yüzde 25 civarında. Bizler de doğru tasarım ve ürünlerle bu oranı önce yüzde 20’ye sonra da yüzde 25’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefte yerel üreticilere ve kadın üreticiler bizim için çok önemli iş paydaşları. Her yıl düzenleyeceğimiz bu yarışmayla daha çok kadın üreticinin mağazalarımız aracılığı ile ürünlerini dünyaya satmasına destek olacağız” açıklamasında bulundu.

Yarışma Koordinatörü Seçil Şendağ, “Kıymetli jüri üyelerimizin seçtiği birincilere verilen 10’ar bin liralık ürün alımı garantisinin yanı sıra, ön değerlendirme grubundan seçilenler ve yarışmaya katılanlar, tedarikçi havuzuna alındı. Amacımız kadın üretici ve tasarımcı sayısını artırmak. Bu yarışmayla kadınların üretimlerini cesaretlendirmeyi, kadın girişimciliğini artırmayı ve bölgesel kalkınma için kadınlarla iş birliğini amaçlıyoruz” dedi. İki yılda 1600 kadına ulaştıklarını aktaran Şendağ, kadın üreticileri destekleyen webinarlar ve eğitim programlarıyla devam edeceklerini açıkladı.

“Anadolu’nun zengin birikimini kendi yaratıcı dokunuşlarıyla yorumlayan kadın üretici ve tasarımcıları, yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz” diyen Korkmaz, şu şekilde konuştu:

Anadolu Kültürel Girişimcilik Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Üstünkaya ürünlerin tedarik edilmesinde üç hususa dikkat ettiklerini belirtti. Birincisi ve en önemlisi ürünlerin bir hikayesinin olması, ikincisi fonksiyonu ve üçüncüsü ise ambalajı olması gerektiğinin önemle altını çizdi.

Hikayesi olan ürün ilgili müze mağazasında ziyaretçiler tarafından daha çok dikkat çekmekte ve ürünün satışını kolaylaştırmaktadır.

Uzman Jüri Değerlendirdi

Finalist olarak belirlenen 5 kategoriden toplam 25 tasarım ve ürün çok değerli jüri tarafından değerlendi:

Alfabetik olarak jüri üyeleri;

• Ahu Özyurt - Woman TV Genel Yayın Yönetmeni,

• Prof.Dr. Aşkın Asan - Grevio Türkiye Temsilcisi İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Müdürü,

• Aygül Fazlıoğlu - Sosyolog-Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

• Ayşegül Selışık - Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilcisi,

• Gülnur İz Yılmaz - El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürü,

• Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina - Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari Bilimler ve Sosyal Bilimler Fakültesi,

• Reyhan Aktar - Türkonfed İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı,

• Özlem Suer - Moda tasarımcısı

Yarışmayı Kazananlar Anlatıyor

Takı Kategorisi - Defne Kayacık:

“Yaratıcılık ateşi kadının içinde”

İletişimci olarak profesyonel hayata başladım. Ancak, daha sonra hobi olarak başladığım gümüş işini bir marka haline getirerek sunum yapmak istedim. Kültür mirasımızın zenginliği nedeniyle birçok kıymetli teknikler ve kültür öğelerini günümüz formlarına sokmaya çalıştım. Bir kadın üretici olmak; kadınların içinde yaratıcı bir güç olduğuna inanıyorum. Yaratıcılık ateşini kadının içinde toplumsal baskılar içinde sönebiliyor. Ben bu ateşin sönmemesi gerektiğine inanıyorum. Yarışmaya katıldığım çalışmada da Kibele’yi seçtim çünkü onun kuvvetinden yararlanmak istedim.

Tekstil Kategorisi: Nilgün Arıca :

“Bu topraklarda doğan kadınlar olarak borcumuzu yaratıcılığımızla ödemeliyiz”

Bir yıl öncesinde yeni bir ürün tasarlamayı planlarken bu yarışmayı öğrendim. Bu topraklarda doğan kadınlar olarak bir misyonumuz olduğunu düşünüyorum. Bu topraklara olan borcumuzu yaratıcılığımızla kullanmalıyız. Sanat etik üremeyince kozmetiktir. Bu sözden hareketle tarihin derinliklerinde bugün bile bir ekol kadınların yaratıcılıkları ile var olduklarını düşünüyorum.

Ev&Dekorasyon Kategorisi: Semiha Kan:

“Malzemelere dokunmak bana keyif veriyor”

2016 yılında kendi tasarım ofisimi açtım. Atölyede olmak, malzemeye dokunmak bana her zaman büyük mutluluk vermiştir. Ürünlerim içinden en sevdiğimi seçerek bu yarışmaya katıldım.

Kahve Seti : Gülbün Gürkan Oğuz:

“Seramik ateş ve toprağın dansıdır.”

Ben bunun kadının içindeki gücü yansıtması gerektiğine inanıyorum. Seramik ateş ve toprağın dansıdır. Seramik dediğimiz zaman bazen kafa karışıklığına neden olabiliyor. Anadolu topraklarında birçok motif ve sembol bana yol gösterdi.

İllustrasyon - Fatma Aydoğdu:

“Anadolu’ya ait renklerin ışığını illüstrasyona kattım”

Temel amacım Türk kültürünü dünyaya tanıtmak. Bereket motifi üzerinden yola çıkarak Anadolu’ya özgü çeşitli sembolleri tanıtım malzemesi olarak kullandı. Güneş, tılsım, eli belinde, yıldız, bereket ve keçiboynuzu gibi motiflerin gizli dili illüstrasyonumda şekillendirirken, Anadolu’ya ait renklerin ışığını da katmaya çalıştım. Bu renkler ile her bir şehri, evi ve hatta Anadolu’nun Kadın Gücünü sergilemeye çalıştım.

Anadolu’nun Kadın Gücü Kooperatifleri Destekliyor

Yerel üretimde kooperatiflerin önemine inanan AKG’ye bu yarışmada da farklı kooperatiflerden başvurular oldu. Kooperatiflerin aktardıkları;

Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi – Guiness Rekoru sahibi

2017 yılında kurulduk. İğne oyasından gerçek boyutlarda şeftali ağacı (çiçek açmış) yaparak Guiness Rekorlar kitabına girdik. Günümüzde o yöredeki tüm şeftali ağaçları kesilip yerine çeltik tarlaları yapılmış olması kadınlarımızın şeftali ağaçlarının ve bahçelerinin yok edilmesine karşı almış oldukları bir tavrı da sergiliyor.

Bu kooperatif Gönen’e ait olması nedeniyle iğne oyasını aksesuarlarda tasarım olarak yaşatmayı ve tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. İğne oyasını; takı, fular, çanta gibi ürünlerde kullanıyoruz.

Yalvaç Psidia Antiokheia Kadın Girişim Kooperatifi: Isparta-Yalvaç İlçesi’nde faaliyetimizi sürdürüyoruz. 2019 yılında kurulduk. Hem gıda hem de el sanatları olarak faaliyet gösteriyoruz. Özellikle deri üzerine el emeği işlemelerle piyasa sunuyoruz. Türkiye’de bir ilki uygulayarak çini motifini deriye uyguluyoruz. Kemer, çanta, cüzdan gibi ürünler yapıyoruz. Bunun yanı sıra ebru motifini de ürünlerimizin üzerinde kullanıyoruz.

S.S. Yıldırım Kadın Girişim Üretim Kooperatifi: Bursa‘da 2015 yılında kurulduk. Yıldırım Belediyesinin meslek edindirme kursuna katılan kadınların ev ekonomisine fayda sağlaması amacıyla kuruldu. Takı, Ev tekstil, filografi, aksesuar gibi alanlarda ürünler üretiyoruz. Üyelerimiz gönüllü profesyonel öğretmenlerimizden oluşmaktadır. Burada eğitim alan kadınlarımıza aynı zamanda iş bulma imkanı da sağlamaktayız. Son dönemlerde seri üretime de başladık.

Soma'da Önce Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi: 2015 yılında Soma’da hem eşlerini/yakınlarını maden kazasında kaybeden hem de diğer Somalı kadınları iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla tanıştırarak, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak ve eğitim alarak üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Soteria Taş Sanatı Kadın Girişimi Kooperatifi: Hedefini, kadınlar arasındaki dayanışmayı arttırmak ve yapılacak üretimle de kadınlara ekonomik bağımsızlığını kazandırmak olarak belirleyen Kooperatif İsmini, bir Yunan Tanrıçasından almış. Kooperatif, bugün, Antakya Arkeoloji Müzesi`nde sergilenmekte olan, M.S. 5.yy’a tarihlenen bir taban mozaiğinden esinlenen hikâyesi ile de dikkat çekiyor. Kooperatif 11 kadın bir araya gelerek doğal taşı çantalar, takılar, tablolar ve iç ve dış mimari dekorasyon alanlarında kullanarak üretim yapmaktadır. Donatı ve yüzey süslemeleri ayrıca uzmanlık alanımızdır.

Yalova Model Kadın Kooperatifi: Bir kadın kooperatifi olarak kendi el emeğimizle yapmış olduğumuz bahçe ürünlerinin satışını yapıyoruz. Özellikle yeni geliştirmiş olduğumuz taş saksılar ile ürün yelpazemizi genişlettik.

Nilüfer Kadın Çevre Kültür ve İşleme Koop-Düzce Kooperatifi: 2002 yılında kurulduk. Abant’taki nilüfer çiçeklerinden esinlenerek kooperatifimizin adını verdik. Kadın ve çocukların eğitimi ve kadınların gelişmeleri ve kendi işlerini yapabilmeleri çalışmalar yapıyoruz. Kadın ve çocuk istismarının önüne geçmek için Avrupa Birliği projelerinde yer alıyoruz.

S.S. Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK): 2017 yılında atölye Kuşadası’nın tarihi evlerinde bulunan çatı kuşları desenleri kullanılarak Kooperatif üyesi kadınlara yönelik kumaş taş baskı eğitimleri verilmiş, yine doğaya ve çevreye zararlı naylon poşet kullanımını azaltmak amacıyla alışveriş fileleri ve kuş motifli file kabı kullanımını teşvik etmek yapmak amacıyla kurulduk.