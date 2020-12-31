BES iyi büyüdü

Sigorta sektörünün 2020 yılını değerlendiren NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, “Belirsizliklere ve zorlu şartlara rağmen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yüzde 37 büyüdü. Bireysel emeklilik fonlarında bir yılda yaklaşık yüzde 30 getiri sağlandı. NN Hayat ve Emeklilik olarak da büyüme grafiğimiz devam etti. 2021’de daha hızlı dijitalleşen ve kişiselleştirilmiş bir dünya sunacağız” diye konuştu.

Belirsizlikler ve olumsuz gelişmelerle sona eren 2020’nin kazananı Bireysel Emeklilik oldu. BES’ten çıkışları geçen yıla göre azalırken, Bireysel Emeklilik pandemiye rağmen % 37 oranında büyüdü. NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, “Katılımcılar emeklilik dönemlerinde daha rahat edebilmek ve yaşam standartlarını koruyabilmek için BES’in önemli bir alternatif olacağını öğrenmiş durumda. Bireysel emeklilik fonları son bir yılda yaklaşık % 30 getiri sağladı. Fon getirilerinin yüksek seviyelerde olması da BES’i katılımcılar için cazip hale getiren önemli bir unsur oldu” dedi.

“2021’de sektörü hareketli günler bekliyor”

2020 yılını değerlendiren ve 2021’e yönelik öngörülerde bulunan Didem Özsoy Dirican, “Önümüzdeki yıl, Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan Bireysel Emeklilik Sistemi gelişmeleri de önemli bir adım olacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi uygulaması konusundaki düzenlemelerin netleşmesi ile birlikte 2021 yılında sektörümüzü hareketli günlerin beklediğini ve pozitif yansımaların sistemin büyümesinde önemli rol oynayacağını öngörüyoruz. 2021 yılında Covid-19 aşısının kullanılmaya başlamasıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın normalleşmeye başlayacağını düşünüyoruz. Bu sürecin de ekonomiye ve dolayısıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne pozitif yansıyacaktır. Özetle makroekonomik koşulların iyi yönlü gelişmesi ile sigorta sektörü için 2021 yılının normalleşme yılı olarak geçeceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Online Acentelik Başvurusu başlattık”

NN olarak COVID-19 salgını ile ilgili gelişmeleri en başından beri yakından takip ederek, gerekli önlemleri aldıklarını belirten Didem Özsoy Dirican, NN Hayat ve Emeklilik’in 2021 hedeflerine yönelik şunları kaydetti: “Uzun zamandır dijitalleşmeye yönelik olarak çok yönlü çalışmalar içindeyiz. Son olarak NN Hayat ve Emeklilik acentesi olmak isteyenler için ‘Online Acentelik Başvurusu’ başlattık. Artık web sitesi üzerinden hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde başvuru yapılabilecek. Fon Bilen uygulamamız ile müşterilerimize, uygun fonları önermek adına robo danışmanlık hizmeti olanağı sunuyoruz. 2018 yılında başlattığımız kağıtsız iş süreçlerimiz ile operasyonel verimliliği arttırmayı, müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefledik. Nisan ayında kağıtsız hayat sigortası projemizi hayata geçirerek bu hassas dönemde sevdiklerini korurken doğayı da koruyan, kağıt israfından kaçınan müşterilerimize hızlı, kolay ve güvenilir bir deneyim sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde dijital alanda gerçekleştireceğimiz yeni iş birlikleri ve projelerle işbirliği yapacağımız kurumların müşterilerine kolay, hızlı ve güvenilir olarak NN Hayat ve Emeklilik ürünlerini sunmayı hedefliyoruz, bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“65 yaş üstü müşterilerimize özel hizmetler”

Didem Özsoy Dirican, sağlık alanında hayata geçirilen yeni ürünlerle ilgili olarak şöyle konuştu: “Pandemi sürecine çok hızlı bir şekilde adapte olduk. Bu kapsamda tüm sigortalılarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen hastanelerdeki Covid-19 tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri, sadece bu özel döneme istisnai olarak, poliçelerindeki mevcut şartları ve limitleri dahilinde ödenmesini sağladık. Tüm yeni sigortalılarımız için de, mevcut rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihinden öncesine dayanan vakalar hariç olmak üzere, COVID-19 vakaları belirli bir süre ile sınırlı olarak ‘jest ödemesi’ kapsamında teminata dahil oldu. Ayrıca 65 yaş üstü müşterilerimiz için sadakat programımız ‘Önce Sen Dünyası’ kapsamında sınırsız ve limitsiz Tıbbi Danışmanlık ve Acil Ambulans hizmeti sunduk. Bu dönemde onların her zaman yanında olduğumuzu bilmeleri bizim için çok önemliydi.”

“Tüm işlemlerimizi ‘Kağıtsız’ ortama taşıdık”

2018 yılından bu yana Kağıtsız BES projesi ile başvuru süreçlerini dijital ortamda gerçekleştirdiklerini belirten Didem Özsoy Dirican, “2020 yılında Hayat Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası süreçlerimizin de kağıtsız ortama taşınmasını sağladık. Robo-advisory Fon Bilen uygulamamızla, fonlarına ilişkin birikimlerini değerlendirme konusunda kararsızlık yaşayan müşterilerimize, alternatif öneri sunarak, piyasaların takibi konusunda destek olduk. NN Senin Mobilin uygulamamız ile mobil uygulamamızın tasarımını yenileme sürecinde önemli sayıda müşteri görüşmesi ve testler yaptık. Çünkü müşterilerimizi dinleyerek, onların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız mobil uygulamamızın müşteri sadakati ve sürdürülebilirliğini arttıracağına inanıyoruz. Uygulamamız hızlı, kolay ve bilgilendirici grafikler ile müşterilerin finansal bilgilerine ulaşmalarını sağlıyor” dedi.

“Sağlık teknolojisinde çalışan girişimcilere tam destek”

NN Hayat ve Emeklilik’in Hackquarters iş birliği ile ‘When Healthtech Meets Insurance’ adıyla gerçekleştirilen dijital etkinlikte sağlık teknolojisi alanında çalışan start up’larla buluştuğunu belirten Didem Özsoy Dirican, şunları söyledi: “Sağlık ve sigorta sektöründeki girişimleri destekleyen bir ekosisteminin oluşturulması, yeni girişim projelerinin iş modeline entegre edilerek ortaklık fırsatları yaratmak ve müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda özel, ayrıcalıklı ve avantajlarla dolu bir dünya sunma amacıyla hayata geçirdiğimiz etkinlikte sağlık teknolojisine yönelik en iyi iş fikirlerini değerlendirdik. Bu etkinliğin sonucunda kazanan start-up’larla, müşterilerimize sunduğumuz ürünlerimizi ve değer önerilerimizi kazanan start-up’ların çözümleri ile daha zengin hale getirmek adına çalışmalarımıza başlayacağız. Önümüzdeki dönemde de, müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri daha hızlı, dijital ve kişiselleştirmiş hale getirmeyi hedefliyoruz.”

“Yeni iş birlikleri gerçekleştirdik”

Sağlık alanında Vodafone ile önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirten Didem Özsoy Dirican, “Vodafone müşterilerinin hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası edinebilmelerini amaçladık ve Sağlığın Yerinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden kolayca ulaşılabilmelerine imkan sağladık. İşbirliğimizi taçlandırmak amacıyla, müşterilerimize mini check-up paketi hediyesi de sunduk” dedi.

“2021’de e-NN ve telesatışa odaklanacağız”

Didem Özsoy Dirican, 2021 yılında mevcut kanalların yanında çeşitli projeler üzerinde çalışacaklarını belirterek, “Özellikle ING tarafında bankanın dijital kanallarındaki penetrasyonumuzu artırmak ve bankacılık ürünleriyle paket olarak sunacağımız yeni ürünlerimizle Telesatış aktivitelerine odaklanacağız. Öte yandan acente ve iş ortaklarımızın sayısını artırarak bu kanallarımızda özellikle Hayat Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimini önceliklendireceğiz. 2021 yılında ayrıca, dijital kanallardan müşteri edinimine de odaklanacağız. Bu kapsamda e-NN online satış platformunu zenginleştirilmiş ürün yelpazesi ve gelişmiş müşteri deneyimi süreçleri ile yeniden yapılandıracağız. Buna ek olarak, çeşitli dijital platformlar üzerinden doğru anlarda ihtiyaca yönelik ürünleri sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyaları ile insanlara, doğaya ve tüm canlılara ‘Çünkü Başka Sen Yok’ diyerek seslendik”

Didem Özsoy Dirican, NN Hayat ve Emeklilik olarak birçok iletişim kampanyasına imza attıklarını belirterek şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyaları ile insanlara, doğaya ve tüm canlılara ‘Çünkü Başka Sen Yok’ diyerek seslendik. Çok doğal, aidiyetin ön plana çıktığı, tüm canlıların biricikliğini vurguladığımız kampanyalar ortaya çıkardık. 2019 yılında bir reklam filmiyle duyurduğumuz yeni stratejimizi birçok projeyle genişlettik. Global çapta başlattığımız reklam filmi ile ‘Bize iyi gelen paylaşmaktır’ mesajı vererek, insanları hayatla ilgili zor konuları sevdikleriyle konuşmaya davet ettik. NN Hayat ve Emeklilik olarak bizim de destek verdiğimiz ‘Konuş’ (The Conversation) isimli kampanyamız, Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen European Excellence Awards’ta (Avrupa Mükemmeliyet Ödülleri) finans kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yine, uzun süredir üzerinde çalıştığımız Çünkü Başka Sen Yok blogumuzu hayata geçirdik. Yoğun iş yaşamında insanlara nefes aldırmayı ve rutin hayatlara mutluluk katmayı amaçladığımız blogumuza, insanların görmekten, duymaktan, denemekten mutlu olacağı içerikler ekledik. Kadınlar Günü’ne özel, onlara ‘Önyargılara takılma, önce kendin ol, Çünkü Başka Sen Yok’ mesajıyla, bir reklam filmi hazırladık. Çocukları da unutmadık; 23 Nisan için ‘Bugünün çocukları, yarının kahramanları’ diyerek, Instagram’a özel filtre sunduk. En önemlisi de hayatımızın en değerlisi doğaya sahip çıkmak adına harekete geçtik ve ‘Doğaya Mektup’ çalışmamıza imza attık. Sanatçı Haluk Levent de projeye dahil oldu ve doğa için genç müzisyenlerle birlikte bir şarkı besteledi. ‘Doğaya Mektup’ projemiz ile Sardis 2020 “Çevresel Sosyal Sorumluluk” kategorisinde Gümüş Sardis Ödülü’ne ve Felis Ödülleri ‘Kanaat Önderleri ve Etki Sahipleri Aracılığıyla İletişim’ kategorisinde Başarı Ödülü’ne layık görüldük. Doğaya yönelik yeni projelerimizi 2021’de de hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

NN Hayat ve Emeklilik Hakkında:

NN Hayat ve Emeklilik, 18 ülkede faaliyet gösteren ve birçok Avrupa ülkesinde ve Japonya'da güçlü bir varlığı bulunan uluslararası bir sigorta ve yatırım yönetimi şirketi olan NN Group'un bir parçasıdır. Grup, tüm çalışanları ile yaklaşık 17 milyon müşteriye emeklilik, sigorta, yatırım ve bankacılık hizmetleri sunmaktadır. NN Group, Nationale - Nederlanden, NN, NN Yatırım Ortakları, ABN AMRO Sigorta, Movir, AZL, BeFrank ve OHRA'yı içermektedir. NN Group, Euronext Amsterdam'da (NN) işlem görmektedir. Şirketin Türkiye’deki tarihçesi, 4 Aralık 2008 tarihinde NN Group’un (eski ünvanıyla ING Group) OYAK Emeklilik A.Ş.’nin %100 hissesini satın almasıyla başlamıştır.