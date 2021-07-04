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BES'te çocuk devrimi başladı

18 Yaş Altı BES uygulamasını değerlendiren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Günümüz şartlarında tasarruf ve birikim, bireylerin finansal sürdürülebilirliği açısından hiç olmadığı kadar önemli hâle geldi. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için sağlam bir gelecek hazırlamak, onların geleceklerine bugünden yön vermek için birikimi sürdürülebilir bir alışkanlığa çevirmemiz gerekiyor" dedi.

BES'te çocuk devrimi başladı
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Bireysel emeklilik kanununda yapılan düzenlemeyle birlikte Türkiye’de 18 yaş altındaki çocuk ve gençler için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dönemi başlarken, Garanti BBVA Emeklilik %25 devlet katkısı avantajıyla tüm aileleri çocuklarının geleceğine yatırım yapmaya davet ediyor. Çocuklar için BES Hesabı açanlar, çocukları için düzenli tasarruf yapmaya hemen başlarken, %25 devlet katkısının yanında Garanti BBVA Emeklilik’in BES alanındaki deneyimi sayesinde yatırımlarına güvenli ve yüksek finansal getiri elde etmenin avantajını yaşıyor. Çocuklarda tasarruf bilincine ve geleceğe yönelik birikim alışkanlığına önemli katkı sunacak çocuklar için BES Hesabı başvurusu garantibbvaemeklilik.com.tr'den kolaylıkla yapılabiliyor.

18 Yaş Altı BES uygulamasını değerlendiren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Günümüz şartlarında tasarruf ve birikim, bireylerin finansal sürdürülebilirliği açısından hiç olmadığı kadar önemli hâle geldi. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için sağlam bir gelecek hazırlamak, onların geleceklerine bugünden yön vermek için birikimi sürdürülebilir bir alışkanlığa çevirmemiz gerekiyor. Bu noktada 18 Yaş altı BES uygulaması çocuğunun geleceğini güvence altına almak isteyen ebeveynler için çok değerli ve kazançlı bir tasarruf aracı olacak. Sisteme dahil olacak çocuklar ve gençler için, aynen halihazırdaki BES uygulamasında olduğu gibi, %25 devlet katkısının sağlanacak olması da önemli bir fırsat sunuyor. Garanti BBVA Emeklilik olarak hedefimiz, BES alanında sahip olduğumuz bilgi birikimi ve uzmanlığımızla, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak isteyen ailelere en doğru yatırım ve yönlendirmelerle güvenli bir yol haritası çizmek… 18 Yaş Altı BES uygulamasının, milyonlarca çocuğumuzun tasarruf bilincini bugünden pekiştirerek daha güvenli yarınlara yol almasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz.” diye konuştu. 

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