BES'te yeni adım

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider kuruluşlarından AgeSA, FonPro çatısı altında sunduğu üç ayrı hizmet paketiyle müşterilerine fon yönetimi konusunda da “İyi ki” dedirtiyor. Birikimlerinin istikrarlı bir şekilde büyümesini isteyen BES müşterileri, “Tavsiye Al”, “Kendin Yönet” ve “Uzmana Bırak” hizmetleriyle fonlarını ister bir uzmana emanet ediyor, isterse kendileri yönetebiliyor.

Sabancı Holding ve 200 yıllık dünya sigorta devi Ageas iştiraki olan AgeSA, bireysel emeklilik müşterilerinin birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmesi için hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede sektörde bir ilke imza atan AgeSA, FonPro adını verdiği fon danışmanlık hizmeti kapsamında müşterilerini “Tavsiye Al”, “Kendin Yönet” ve “Uzmana Bırak” adını taşıyan 3 farklı hizmet paketiyle buluşturuyor. BES müşterilerinin sistemden maksimum faydayı elde etmesini hedefleyen AgeSA, bu hizmetler sayesinde müşterilerine finansal okuryazarlık seviyelerine ve tercihlerine göre fon yönetim imkanı sunuyor.

“BES müşterileri yatırımlarını yeterince iyi değerlendiremiyor”

Birikimler doğru fonlarda değerlendirildiğinde,BES’in getirisi en iyi yatırım araçlarından biri olduğunu hatırlatan AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, buna rağmen çoğu BES katılımcısının fon dağılımını değiştirmediği için yatırımlarını yeterince iyi değerlendiremediğinin altını çizdi. Sektörde bir ilk olan ve FonPro çatısı altında her yatırımcı profiline uygun bir seçeneğin yer aldığı yeni hizmet modeliyle BES müşterilerinin fon yönetimi konusunda bilgi seviyeleri ve tercihlerine göre diledikleri modeli seçerek kazançlarını artırabileceğini belirten Kuruca, bu hizmete ilişkin detayları şöyle aktardı: “Artık FonPro kapsamında müşterilerimize 3 farklı hizmet sunuyoruz: “Tavsiye Al”, “Kendin Yönet”ve “Uzmana Bırak”…“Uzmana Bırak” “Bireysel Emeklilik birikimlerimi bir bilen benim yerime yönetsin “diyenlere yönelik bir hizmet. Akportföy işbirliğiyle sunduğumuz bu hizmetle kişinin yaş ve risk profiline en uygun fon sepeti fonlarına yönlendirilen birikimleri portföy uzmanları tarafından yönetiliyor. Üstelik piyasa koşullarına göre de düzenli olarak güncelleniyor.Tavsiye Al hizmetinde, müşterilerimiz AgeSA Mobil’de bulunan testi çözerek veya çağrı merkezimizi arayarak risk profillerine ve beklentilerine uygun fon dağılımı önerileri alabiliyor. Müşterimize 4 farklı risk grubunda fon paketleri önerip fon değişikliği kararını ona bırakıyoruz. Kendin Yönet fonksiyonundaysa her şey müşterimizin elinde… Müşterilerimiz fon yönetimini ve dağılımını tamamen kendisi yapıyor. Onlara düzenli ve kapsamlı güncel piyasa bilgilendirmeleri sunarak fon yönetimi süreçlerinde destek sağlıyoruz.”

“2021’de BES’te yüzde 43 büyüdük”

2021 yılı finansal sonuçlarına da değinen Kuruca, BES fon büyüklüğünde sektör liderleri arasında yer almaya devam ederken, bu dönemde hayat ve ferdi kaza sigorta üretiminde 2020 yılına göre yüzde 52 büyüdüklerine dikkat çekti. 2021 Aralık verilerine göre AgeSA’nınBES’te 42milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 43 oranında büyüdüğünü belirten Kuruca, “Aralık sonu verilerine göre hayat ve ferdi kaza üretiminde 2 milyar 20 milyon TL prim üretimineulaştık. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre 2021 yılı net dönem kârımız ise 541 milyon TLolarak gerçekleştirdi” dedi.

“2022 yılında da hayatı “keşke”ler yerine “iyiki”lerle doldurmaya devam etmek için ürün ve hizmetlerimizde yenilikler yapmayı sürdüreceğiz” diyen AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, şirketin 2022 hedeflerini ise şöyle anlattı: “BES alanındaki özel sektör şirketleri arasında fon büyüklüğünde liderliğimizi ve hayat sigortacılığı alanındaki yükselen ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Önceliğimiz yine müşteri odaklılık olacak. Son derece iddialı olduğumuz fon çeşitliliğimizi artırmak için yeni aksiyonlar alacağız. Yeni ama tecrübeli markamızın bilinirliğimizi artırmak ve yeni birikim ve koruma ürünleriyle daha fazla insanın hayatına dokunarak sigorta işinin özünde olan “iyiliği” sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

AgeSA Hakkında

AgeSA, Sabancı Holding ile iki yüz yıllık sigortacılık geçmişi olan Belçikalı sigorta şirketi Ageas’ınmüşterek ortaklığıdır. AgeSA aynı zamanda halka açık bir şirket olup, hisseleri "AGESA" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. AgeSA, bireylerin tasarruf ve birikim ihtiyaçları içinbireysel emeklilik ürünleri sunmaktadır. Aynı zamanda, müşterilerine sunduğu hayat ve kaza sigortası ürünleriyle de yaşamın getirebileceği beklenmedik risklere karşı bireyleri ve ailelerini güvence altına almaktadır.