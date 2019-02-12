Beyaz tutkusu

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk halkının otomobildeki ağırlıklı renk tercihini "beyaz" araçlar oluşturuyor. Türkiye'de son 5 yılda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yarıdan fazlası "beyaz" renkli oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2014'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 18 milyon 828 bin 721 iken, geçen yıl bu rakam yüzde 21,44 artışla 22 milyon 865 bin 921'e yükseldi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin sayısı hız kesti. 2014'te 585 bin 814 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşirken, geçen yıl bu sayı yüzde 10,17 azalarak 526 bin 235'e geriledi.

Trafiğe son 5 yılda trafiğe kaydedilen otomobillerde "beyaz" renkliler sürekli ilk sırada yer aldı. 2014'te trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 62,5'ini (366 bin 414) beyaz renkliler oluştururken, geçen yıl bu oran yüzde 55,6 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl trafiğe kaydedilen otomobiller içinde beyaz renk 292 bin 756 ile yine başta geldi. Bunu 114 bin 3 ile gri, 38 bin 402 ile siyah, 29 bin 503 ile kırmızı, 26 bin 381 ile mavi, 11 bin 617 ile sarı, 7 bin 316 ile kahverengi, 3 bin 490 ile turuncu, bin 187 ile yeşil ve bin 577 ile diğer renkler takip etti.

- Renault zirveyi bırakmadı

Marka tercihinde ise son 5 yılda ilk sırada Renault yer aldı. 2014'te trafiğe kaydedilen otomobillerin 85 bin 581'i Renault iken, bunu 84 bin 58 ile Volkswagen, 41 bin 569 ile Hyundai, 41 bin 345 ile Ford, 40 bin 892 ile Opel, 38 bin 296 ile Fiat, 33 bin 420 ile Toyota, 25 bin 397 ile Dacia, 22 bin 138 ile BMW, 16 bin 828 ile Mercedes-Benz, 6 bin 126 ile Nissan, 4 bin 525 ile Peugeot, 2 bin 457 ile Citroen, 2 bin 123 ile Audi izledi.

2015, 2016 ve 2017 yıllarının yanı sıra geçen yıl da Renault ilk tercih oldu. 2018 yılında trafiğe kaydedilen otomobillerden 83 bin 540'ı bu markayı taşıyanlardan oluştu. Renault'tan sonra sıralamada 56 bin 107 ile Volkswagen, 40 bin 560 ile Fiat, 35 bin 595 ile Hyundai, 29 bin 785 ile Toyota, 27 bin 684 ile Dacia, 26 bin 913 ile Peugeot, 23 bin 765 ile Ford, 22 bin 408 ile Honda, 17 bin 435 ile Opel, 15 bin 818 ile Nissan, 9 bin 454 ile Skoda ve 4 bin 137 ile Mercedes-Benz yer aldı.

Son 5 yılda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk dağılımları şöyle:

Renkler2014 2015 2016 2017 2018 Toplam585.814 746.395 746.074 741.902526.235 Beyaz366.414471.759 455.031 435.777292.759 Gri98.319

111.054

118.527 136.220 114.003 Siyah55.428 68.11264.012 56.67138.402 Kırmızı28.429 42.91947.185 42.543 29.503 Mavi15.313 25.867 34.518 36.311 26.381 Sarı3.1905.698 12.054 20.635 11.617 Kahverengi15.05016.579 11.4289.732 7.316 Turuncu1.312 1.455 1.461 2.0413.490 Yeşil1.525 2.074 1.7471.649 1.187 Diğer834 878 111 3231.577