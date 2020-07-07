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Vakko Wedding'in beyaz elbiselerden oluşan çok özel koleksiyonu White Line özel davetlere şıklık katıyor.

Beyazı seçti

Dünya gelinlik modasının iddialı tasarımcılarının eşsiz koleksiyonlarına ev sahipliği yapan Vakko Wedding, White Line koleksiyonuyla çok özel beyaz elbiseler ile özel davetlere şıklık katmaya devam ediyor.

Gelinlik modasını, hayatlarının en özel gününe hazırlanan gelin adayları ile buluşturan Vakko Wedding yeni ve özel koleksiyonu Vakko White Line ile after party, nişan, mezuniyet, evden çıkış, nikah, white nights gibi çeşitli davetler için özel tasarımlar sunuyor.

Vakko White Line Eğlenceli, genç, dinamik, her tarza ve beğeniye uygun modellerin bulunduğu geniş bir koleksiyon. Dantel, tül ve payetlerden oluşan tasarımlar, ışıltı, tüy, fırfır ve fiyonk gibi detaylarla farklılık kazanıyor. Koleksiyonda mini/midi/maxi elbise çeşitleri yanında pantolon/bluz takımları da bulunuyor. Beyaz rengin ağırlıklı kullanıldığı tasarımlarda gümüş ve nude tonları da ışıltı, doğallık ve renk katıyor.

Yaz 2020 Couture ve Wedding koleksiyonlarının arasında özel ve genç bir çizgi olarak dikkati çeken Vakko White Line’ı Vakko Wedding mağazalarında ve vakko.com’da keşfetmeye davetlisiniz.

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