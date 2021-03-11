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Beylikdüzü'nde tarla

Ekrem İmamoğlu’nun farklı bir belediye başkanlığı yapmıştı Beylikdüzü’nde… Cannes düzenlenen dünyanın en büyük şehircilik fuarından dönerken rastlamıştık. Dünyadaki kentsel tasarımları yakından takip ediyordu. Belki de bu ve benzer çalışmaları nedeniyle İstanbul’un başında şu anda… Koltuğunu bıraktığı ismi hep merak etmiştim.

Beylikdüzü'nde tarla

Geçtiğimiz hafta İmamoğlu’nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Mehmet Murat Çalık ile buluşma ve sohbet etme imkanı buldum.

Trabzon Maçka'da doğumlu Mehmet Murat Çalık tipik bir Karadenizli özelliği taşıyor. İmamoğlu’nun bıraktığı bayrağı daha yukarı taşımak için önemli adımlar atmak için seferber olmuş durumda.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından başlatılan yine dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen kentin en büyük nefes projesi olan Yaşam Vadisi denizle buluşması için muhteşem bir çalışma içinde.

Bunun dışında onlarca proje uygun adım yürüyor Beylikdüzü’nde… Ama bizim en çok dikkatimizi çeken kentin ortasına yaptığı tarla.. Kış ve yaz ekilen dev bir tarla kurulmuş Beylikdüzü’nün ortasına… Başkan Mehmet Murat Çalık şu sözlerle ve projeyi heyecanla anlatıyor:

“Bütün ürünleri yetiştiriyoruz. İhtiyaç sahipleri ile buluşturuyoruz. Mesela 3 bin 148 kilon ıspanak, 2 bin 115 kila karalahana yetiştirdik bu tarlada. Ayrıca Ata tohumları ile ilgil bir merkez kurdum Maçka ile bile tohum takası yapıyoruz.”

Hiç düşünür müydünüz Beylikdüzü’nün ortasında bir tarla olsun. Bu tarlada pırasadan, ıspanağa her şey yetişti. Dahası 2018 yılında 30 çeşitle başlayan tohum bankası çalışması bugün 519 ata tohumuna ulaşsın.

Ve en önemlisi bütün bu ürünlerin birkaç yıl önce bilgi alma fırsatı bulduğumuz Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşsın.

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