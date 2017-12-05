Bilişimde yeni hedefler

BAKÜ (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023 yılı için "Sabit genişbant abone yoğunluğunun yüzde 30'a çıkarılması, mobil genişbant abone yoğunluğunun yüzde 100'e çıkarılması, internet kullanım oranının yüzde 80'e yükseltilmesi, fiber internet abone sayısının 10 milyona çıkarılması, en az 100 megabit/sn hızda genişbant erişim sağlanabilecek hane oranının yüzde 100'e çıkarılması" hedeflerini belirlediklerini açıkladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Enformasyon ve Bilişim Teknolojileri Bakanları 2. Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, İran Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Bakanı Mohammad-Javad Azeri Jahromi, ECO Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Genel Sekreteri Houlin Zhao ve ECO üyesi ülkelerin yetkilileri katıldı.

Bakan Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, ortak altyapı projelerinin tesisi ve bölge ülkeleri ile ticaretin geliştirilmesinin hem ülkelerin ulusal kalkınmaları hem de bölge ülkelerinin refahı için gerekli olduğunu vurgulayarak, ECO ülkelerinin bilgi iletişim teknolojileri alanında dünya sıralamasında arzu edilen yerde olmadığını söyledi.

Bu nedenle ECO üyesi ülkeler arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımının önemine değinen Arslan, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında elde edilen gelişmeleri ve sektörel rakamları şöyle anlattı:

"2017 yılı 2. çeyrek itibarıyla Türkiye'de bilgi iletişim teknolojileri pazar büyüklüğü 94,3 milyar lira (25 milyar dolar) oldu. Mobil abone sayımız 77 milyona yaklaştı. Bunun yaklaşık 60 milyonu 4.5G abonesi, 25 milyonu ise aktif kullanıcıdır. 11,1 milyonu sabit, 55,3 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 66,4 milyon genişbant internet abonemiz var. Ülkemizdeki fiber uzunluğu 304 bin kilometreyi aştı. Uluslararası çıkış kapasitemizde ise 9,3 terabit seviyelerine ulaştık."

Bakan Arslan, gerçekleştirdikleri projelerden ise şöyle bahsetti:

"Yaklaşık 4 bin kırsal yerleşim yerine mobil ve kablosuz altyapı kurduk, şimdi de 4.5G'ye yükseltiyoruz, 3 bin kırsal yerleşim yerine daha 4.5G'yi götürmeyi hedefliyoruz. Okullarımızı genişbant erişim, bilgisayar sınıfları ve akıllı tahtalarla donattık. Görme engelli vatandaşlarımıza sesli navigasyon destekli 10 bin adet gören göz cihazı dağıttık, 2018 yılında 5 bin adet daha cihaz dağıtımı gerçekleştireceğiz."

Sağlıktan tarıma, eğitimden ulaşıma kadar birçok hizmeti elektronik ortamda e-devlet portalı üzerinden sunduklarını ifade eden Arslan, bugün e-devlet platformunun 35,2 milyon kullanıcıya ulaştığını, aylık 120 milyona yakın işlem yapıldığını bildirdi.

Siber güvenliğin önemine değinen Arslan, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023 yılı için Ulusal Genişbant Stratejisindeki hedefleri konusunda şu bilgileri verdi:

"Sabit genişbant abone yoğunluğunun yüzde 30'a çıkarılması, mobil genişbant abone yoğunluğunun yüzde 100'e çıkarılması, internet kullanım oranının yüzde 80'e yükseltilmesi, fiber internet abone sayısının 10 milyona çıkarılması, en az 100 megabit/sn hızda genişbant erişim sağlanabilecek hane oranının, yüzde 100'e çıkarılması hedeflerini belirledik."

ECO Genel Sekreter Akça ise siber güvenlik alanında tedbirlerin olmazsa olmaz gereklilik olduğunu belirtti, üye ülkelerin bu konudaki işbirliğini artırmasının şart olduğunu vurguladı. Akça, ECO'nun bölgede ekonomik kalkınmanın sağlanması için kararlı olduğunu kaydetti.

Azerbaycanlı Bakan Guluzade de bilgi teknolojilerinin ekonomik kalkınma için büyük önem arz ettiğini söyleyerek, ülkesinde bu konuda atılan adımları anlattı.

İranlı Bakan Jahromi ise dijital ekonomilerde yeni döneme girildiğini, ECO üyesi ülkelerin geniş bant dijital ekonomide işbirliği yaparak önemli kazanımlar elde edebileceğini kaydetti.

- Bildiri kabul edildi

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, bugüne kadar elde edilen gelişmeleri ve hedeflerini muhataplarıyla paylaştıklarını bildirdi. Arslan, "Edindiğimiz tecrübeyi paylaşarak bölgeye daha fazla ekonomik girdi elde edebilmek adına yapacaklarımızı konuştuk. Nitekim bu anlamda bir bildiri de yayınlamış olduk. Türkiye, Azerbaycan ve etrafımızdaki ülkeler, Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda. Bu konumumuzun hakkını vermek, pekiştirmek ve ülkelerimiz insanının hizmetine sunacak şekilde katma değer oluşturmak üzere birçok projede işbirliği yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Arslan, temasları kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Guluzade ile ikili görüşme gerçekleştirdi.