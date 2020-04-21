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Bir dilim pastırma 3 lira
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Bir dilim pastırma 3 lira

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden pastırmanın kilo fiyatı 145 TL'den 170 TL'ye yükseldi. Büyükbaş hayvanın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0.18 gram dilimi ise 3 TL oldu.

Bir dilim pastırma 3 lira
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Kayseri'de antrikot, bonfile, sırt, kapak, şekerpare, dilme ve omuz gibi büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 farklı işlemden geçirilerek satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı, et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı.

Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın kilo fiyatı 145 TL'den 170 TL'ye çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0.18 gram dilimini ise 3 TL'den satıyor.

Yüzde 20 artış

Kentte 30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, "Pastırmanın fiyatı kasabın satmış olduğu ete göredir. Pastırmada 110 TL'den başlayıp 170 TL'ye kadar fiyat aralığı vardır. En çok tercih edilen sırt pastırmamızdır. Hayvanın sırt bölgesinden çıkar. Çünkü yağsız ve yumuşak olur. Bir dilim pastırma 3 ile 3.5 TL arasında gelir. Pastırma fiyatlarına yüzde 20 oranında bir artışımız oldu. 145 ile 150 TL arasında satmış olduğumuz sırt pastırma Türkiye genelinde 170 TL fiyat aralığında seyrediyor" dedi.

Dünyada koronavirüsten dolayı ticaretin durduğunu dile getiren Tokluman, şöyle konuştu:

"Bu virüsten dolayı dünyanın da ticaret çarkı durmuştur. Kayseri'deki sucuk ve pastırma satışlarımız da yüzde 95 oranında düşmüştür. Bizim en iyi ay dediğimiz Ramazan ayı geldi. Satışlarımız da bu dönemde pik yapardı, maksimum artış gösterirdi. Fakat virüsten dolayı işlerimiz durmuş durumda."

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Anahtar Kelimeler:
PastırmaKayseri
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