Bir ilke imza attı

İSTANBUL (AA) - Huawei Türkiye ve Lapis Havacılık Teknolojileri’nin Ar-Ge ekipleriyle birlikte çalışan Turkcell mühendisleri drone teknolojisinde farklı bir çözümü hayata geçirerek, 5G ile kontrol edilen ve 360 derece 4K görüntüyü canlı olarak sanal gerçeklik gözlüklerine aktarabilen yerli drone'un deneme uçuşlarını başarıyla tamamladı.



Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, şirket, 5G çalışmaları kapsamında ilklere imza atmaya devam ediyor. Şirketin, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve yerli drone üreticisi Lapis Havacılık Teknolojileri iş birliğiyle geliştirdiği ve Türkiye’nin ilk 5G teknolojisi üzerinden canlı sanal gerçeklik deneyimi yaşatan yerli drone'unun test uçuşları başarı ile gerçekleştirildi.

5G teknolojisi üzerinden gerçek zamanlı yüksek hızda veri aktarımı da sağlanan bu yenilikçi uygulama ile Turkcell, bu çözümü 3GPP standartlarına uygun şebekede hayata geçirebilen dünyanın ilk operatörü oldu.





- Pilot ile drone arasındaki mesafe sınırı ortadan kalkıyor





Turkcell’in iş ortaklarıyla birlikte geliştirdiği bu çözümle, düşük gecikmeli bağlantı ve 5G kapsama alanı sayesinde pilot ile drone arasındaki mesafe sınırı ortadan kalkıyor.



Türkiye’de ilk kez 3.5 GHz frekans bandı üzerinden sağlanan 5G teknolojisiyle kontrol edilebilen Turkcell 5G Drone, 360 derece 4K kamerasındaki canlı görüntüleri yine 5G üzerinden farklı konumda yer alan izleyicilere sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinden izleyebilme fırsatı sunuyor.



Drone uygulamalarına yeni bir boyut kazandıran bu çözüm sayesinde endüstriyel alanda petrol ve gaz boru hatlarının kontrolü ile tarım sektöründe tarlaların denetimi gibi işlemlerin daha güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde yapılması mümkün hale geliyor.



Ayrıca, 360 derecelik 4K görüntü iletme özelliği sayesinde ise konser veya diğer çeşitli gösterilerin sanal gerçeklik gözlüklerine iletilmesi sağlanarak eğlence sektörüne yönelik yeni deneyimler de sunulabilecek.



- “5G için yapılan hazırlıkların çok önemli bir parçası”



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, dünya çapında 5G alanında ilk olan bu yenilikçi projeye Türkiye’de imza atmış olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.



İş ortaklarıyla sürdürülen bu çalışmaların 5G için yapılan hazırlıkların çok önemli bir parçası olduğunu belirten Sezgin, “Türkiye’nin 5G alanında söz sahibi olması için bu alandaki dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla birlikte yerli girişimleri destekleyen ortak çalışmalar yürütüyoruz. Huawei Türkiye ve Lapis iş birliğiyle hayat bulan Turkcell 5G Drone da işte böyle bir çalışmanın ürünü. Türkiye’de yine bir ilk olan bu çalışma sayesinde bu alanda çözüm geliştirebilen dünya çapındaki ilk operatör olduk.” değerlendirmesinde bulundu.



Huawei Kablosuz Ağ Pazarlama ve Satış Çözümleri Bölümleri Bölüm Başkanı Walter Wang de Huawei Türkiye olarak, bu ülkenin teknolojik dönüşümüne, birçok farklı sektörde önemli faydalar sağlayacak bu iş birliğinin bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Tarımdan enerjiye, birçok önemli endüstrinin BT ile gelişimine ve verimliliğine, bu tür gelişmelerle daha fazla tanıklık edeceğiz. Bu proje aynı zamanda, 5G’nin yakın zamanda hayatımıza getireceği değişim ve kalite özelinde örnek teşkil ediyor. Gelecekte de Türkiye’nin teknoloji ile gelişimine yönelik her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.





- Turkcell, yerli girişimciler ile dünya devlerini buluşturuyor



Lapis Havacılık Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevgi ise değerlendirmesinde şunları kaydetti:



“Yerli girişimciler ile dünya devlerini buluşturan Turkcell’in böylesine önemli bir projede güvenerek bizle yola çıkması ve Türkiye de ilk olan bu çalışmada yer almamıza vesile olması bizleri onurlandırdı. Günümüzde drone’lar yaşantımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 5G teknolojisi ile ilk olarak gerçekleştirilen bu teknoloji uygulaması bu alandaki hizmetlerin ayrılmaz bir parçası olacaktır.’’



Düşük gecikmeli bağlantı ve yüksek hızda veri iletimine olanak sağlayan 5G teknolojisi sayesinde Turkcell 5G Drone, yüksek çözünürlüklü 4K görüntü ile mesafe sınırı olmadan kontrol edilebiliyor.



Düşük irtifada uçan ticari drone’ların sayısının artmasıyla hava trafiğinin yönetilmesi de çok önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Hava trafiğinin yönetilmesine de katkı sağlayacak bu teknolojiyle ticari İHA ve drone’ların taşıma, lojistik, güvenlik, izleme, medya gibi pek çok sektörde kullanımı artacak.



Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}





