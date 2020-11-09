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Bir şube daha açtı

Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, “Hassasiyetlerin yüksek olduğu bu dönemde Little Caesars’ın birbirinden nefis lezzetlerini; yüksek hijyen standartlarımız ve temassız teslimat yani “Sıfır Temas” uygulamamız ile yeni bir noktada tüketicimize sunacağımız için çok mutluyuz” dedi.

Bir şube daha açtı

Yarım asrı aşkın tarihi ile pizzada yeniliklerin öncüsü olan Little Caesars, Türkiye’deki şube sayısına bir yenisini daha ekledi. Little Caesars, büyüme hedefleri doğrultusunda yeni şubesini Kadıköy’de açtı.

Türkiye ekonomisinin önemli oyuncularından Çelebi Holding güvencesinde faaliyet gösteren Little Caesars Pizza lezzetlerini 14 ilde 85 şube ile İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere pizzaseverler ile buluşturuyor.

Yeni şube açılışları ile Türkiye'de pandemiye rağmen istikrarlı bir büyüme sürdürdüklerini belirten Little Caesars Türkiye Genel Müdürü Banu Arıduru, “Hassasiyetlerin yüksek olduğu bu dönemde Little Caesars’ın birbirinden nefis lezzetlerini; yüksek hijyen standartlarımız ve temassız teslimat yani “Sıfır Temas” uygulamamız ile yeni bir noktada tüketicimize sunacağımız için çok mutluyuz” dedi. Arıduru, hamurunu şubede günlük hazırlayan ve müşteriye sunan tek zincir pizza markası olarak kalite, sağlık ve doğallıktan ödün vermediklerini, tüm ürünlerin 250 derece fırında pişirilmesi gibi sağlıklı yöntemleri tercih ettiklerini ifade etti.

2020 yılında Little Caesars ailesini yeni franchisee’lerle büyütmeye devam edeceklerini dile getiren Arıduru “Bu yılı toplamda 10 yeni şube açılışı ile tamamlamayı hedefliyoruz. Mevcut illerimizde ve o illere yakın lokasyonlarda büyümeye devam edeceğiz. Her şey dahil franchise açma yatırım maliyetimiz 650 bin TL + KDV’dir. Yatırımın geri dönüşü ise 35-36 ay. Kendi işini açmak isteyen girişimci adayı profesyonelleri görüşmeye bekliyoruz’’ dedi.

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