Bir şube daha açtı

Türkiye’nin önde gelen cafe/brasserie zincir markası BigChefs, yeni şubeleriyle büyümeye devam ediyor. Türkiye’deki 66’ncı şubesini İstanbul’un en tercih edilen alışveriş merkezlerinin başında gelen Zorlu Center’da açan marka, misafirlerini “mutlu misafir” ilkesiyle hareket eden ekibi ve ev sıcaklığındaki dekorasyonuyla ağırlıyor.

Zorlu AVM’nin meydan katında yer alan BigChefs Zorlu, 180 kişilik oturma alanı ile hem açık hem de kapalı alanda keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor. Zengin seçeneklerden oluşan sabah kahvaltılarından en keyifli öğle yemeklerine, akşamüzeri buluşmalarından enfes akşam yemeklerine kadar, günün her saatinde misafirlerini aşkla hazırlanan özel tatlarla buluşturan BigChefs Zorlu, 10:00-00:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bir BigChefs klasiği olan ve okuma keyfine ara vermek istemeyen misafirler için düşünülmüş kütüphane ise BigChefs Zorlu’da yerini alıyor.

BigChefs’te her yeni lezzet, yeni bir keşif

Misafirlerini her defasında yeni lezzetlerle ve yepyeni deneyimlerle karşılayan BigChefs, yeni menüsünde premium ürünlere de yer veriyor. Keşfedecek bambaşka tatlar arayanlar için eşsiz alternatifler sunan BigChefs’in Zorlu şubesinde leziz et çeşitlerinden kocaman burgerlere, mevsime özel salatalardan çeşit çeşit pizzalara, özenle hazırlanan deniz mahsullerinden tadına doyulmaz tatlılara kadar pek çok seçenek bulunuyor. Menünün dikkat çeken özel lezzetleri arasında ise, ağır ateşte pişen ve fırınlanmış taze patates ve sarımsak konfit ile servis edilen Osso Buco, sebze türlüsü ve köz patlıcanlı keşkeğin eşlik ettiği Kuzu İncik Konfit, polenta, kuşkonmaz, kavrulmuş susam ve ızgara pack choi ile sunulan Teriyaki Glaze Dana Kaburga gibi birbirinden özel lezzetler yer alıyor.

BigChefs Hakkında:

2007 yılında Ankara’da kurulan BigChefs, ilk günden itibaren misafir memnuniyetine öncelik vererek kısa sürede Türkiye’nin önde gelen restoran zinciri markası haline gelmiştir. 2014 yılında ilk yurt dışı şubesini Dubai’de açarak küresel bir marka olma yolculuğunu başlatan marka, günümüzde 8’si yurt dışında olmak üzere 64 şubesi ile hizmet vermektedir. Taxim Capital’den sağladığı fon desteğiyle hızla büyüyen BigChefs, başarılı yatırımlarıyla Türkiye de ve dünyada marka bilinirliğini artırmaya devam etmektedir. Taxim Capital yatırımcıları arasında EBRD (Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası), IFC (Uluslararası Finans Kurumu, Dünya Bankası Üyesi), EIF (Avrupa Yatırım Fonu), DEG (Alman Yatırım ve Kalkınma Bankası) gibi uluslararası saygın kurumları barındırmaktadır.