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Bir şube daha

Türkiye’de başta nefis kenar olmak üzere pizza sektöründeki pek çok yeniliğin mucidi Little Caesars, büyüme hamlesini İstanbul Tuzla’da açtığı yeni şube ile sürdürüyor.

Bir şube daha

Little Caesars, büyüme hamlesine yeni şube açılışları ile devam ediyor. Türkiye’nin birçok noktasında tüketicisiyle buluşan Little Caesars, enfes lezzetlerini İstanbullularla daha fazla noktada buluşturuyor.

Türkiye’de 1996’dan bu yana Çelebi Holding güvencesi altında faaliyet gösteren Little Caesars’ın açılışını gerçekleştirdiği Tuzla Beydağı Caddesi’ndeki şubesi gece 02.00’ye kadar hizmet verecek.

Türkiye’deki istikrarlı büyümesinde, ürün lezzetinin ve franchise sisteminin büyük rolü olduğunu belirten Arıduru, “Büyümemizi franchise ağırlıklı sürdürüyoruz. Ürünlerimizin lezzetini deneyimleyen tüketicimiz franchisee’miz olmak için bize müracaat ediyor. Tuzla şubemiz de franchise yatırımı olarak faaliyete girdi. Şubelerimizin yüzde 80’i franchise, yüzde 20’si de şirket şubeleri olarak işletiliyor. Her şey dahil franchise açma yatırım maliyetimiz 650 bin TL + KDV’dir. Yatırımın geri dönüşü ise 35-36 ay. İstanbul’dan ve Türkiye’nin farklı kentlerinden Little Caesars gibi global bir markaya yatırım konusunda önemli sayıda talep alıyoruz. Tüm Türkiye’den yurt içinde yeni yatırımcılarla büyüme hızımızı daha da artırarak yıl sonuna kadar 10 yeni şube daha açmayı planlıyoruz” dedi.

Little Caesars lezzetleri ve yatırım koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için www.littlecaesars.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
YenişubeFranchiseLittleceasersBanuarıduru
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