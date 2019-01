Bir taşla üç kuş

Muratbey’in buluşu Burgu, lezzeti ve sofralara kattığı şıklığın yanı sıra yüksek besin değerleri ile de sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi oluyor. Günün her saatinde yemeklerin ve atıştırmalıkların yıldızı olan Burgu’nun 100 gramında 16,5 gram protein bulunuyor. Ayrıca Burgu günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 81’ini ve fosfor ihtiyacının yüzde 86’sını karşılıyor.



Çocuklara peynir yemeyi sevdiren ve Muratbey’in buluşu olan Burgu, lezzeti, eğlenceli görüntüsü ve sağlığa desteği ile ön plana çıkıyor. Dünya çapında lezzeti belgelenen Burgu, az tuzlu özelliği ile her yaştaki peynir sever tarafından rahatlıkla tüketilebiliyor.



Burgu ile güçlü dişler, güçlü kemikler

Burgu içeriğinde bulunan kalsiyum oranı sayesinde başta kemikler ve dişler olmak üzere vücudun kalsiyum değerini çok yüksek oranda karşılıyor. Sadece 100 gram Burgu yiyerek günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 81’ini karşılamak mümkün oluyor.



Vücudun destekçisi fosfor Burgu ile her öğünde

7’den 70’e herkesin severek tükettiği Burgu’dan 100 gram yenmesi halinde günlük fosfor ihtiyacının ise yüzde 86’sı vücuda alınabiliyor. Temel hayati faaliyetlerin işlerliğinde büyük önem taşıyan fosfor, vücudun destekçisi konumunda bulunuyor. Diş yapısı ve kemik oluşumuna katkı sağlayan fosfor, kalp ritmi, böbrek işleyişi, protein sentezi ve doku tamiri için fayda sağlıyor.



Günlük protein ihtiyacını Burgu ile karşılayın

Muratbey Burgu, zengin protein içeriği ile beslenme değerlerimize önemli katkıda bulunuyor. Vücudumuzdaki bütünlüğü sağlayan, kasları güçlendiren, zinde olmayı sağlayan, zihni geliştiren ve hastalıklara karşı vücudu koruyan protein, Burgu’nun 100 gramında 16,5 gram olarak yer alıyor.