Birevim iki ödül

Tasarruf Finansının mimarı ve sektörün lokomotif markası Birevim, başarısını müşteri memnuniyeti anlamında da taçlandırıyor. Türkiye’nin en yaygın kullanılan tüketici platformu Şikayetvar.com tarafından oluşturulan 'A.C. E Awards' ödüllerinde 2 ayrı ödüle layık görülen Birevim, Tasarruf finansmanı sektöründe son 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da tüm zamanların 'En Yüksek Müşteri Memnuniyeti Ödülü'ne layık görüldü.

Birevim ayrıca, Müşteri deneyim endeksine göre planlanan “Faizsiz finans sistemi” kategorisi “Gold Award” ödülünün de sahibi oldu.

Her gün binlerce insanın hayallerindeki konut, iş yeri ve taşıt ihtiyacına finansal çözüm sunan Birevim, müşteri memnuniyeti alanında iki önemli ödül aldı. Birevim, 6,8 milyon bireysel üyesi ile Türkiye’nin en yaygın kullanılan tüketici platformu olan şikayetvar.com tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, tasarruf finansı sektöründe 3 yıldır üst üste ‘Müşteri Deneyimi Başarısı’ alanında ödüller kazanıyor. Toplamda 54 sektörde 91 markanın ödüllendirildiği törende rakiplerini geride bırakan Birevim, yüzde 99,8’lik memnuniyet oranı ile tüm zamanların “En Yüksek Müşteri Memnuniyeti” ödülünü yeniden alarak liderliği bırakmadı.

Aynı zamanda “Faizsiz finans sistemi” kategorisinde 10 üzerinden 9,9 müşteri memnuniyet puanıyla “Gold Award” ödülünü de kazanan Birevim, başarısını ve üstün müşteri memnuniyet anlayışını bir kez daha iki ödülle kanıtladı.

Bunun yanında Birevim, müşteri teşekkür oranında sektör ortalaması yüzde 94 iken, gerçekleştirdiği yüzde 99,8’lik başarı ile çıtayı en üst seviyelerde tutmaya devam ediyor.

2020 yılında Şikayetvar.com platformunda Birevim markası ile temas eden müşteri sayısının 250 bine yaklaştığını belirten Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, mükemmel müşteri deneyimi sayesinde şikayetvar.com bünyesinde gerçekleşen tüm başvuruların yalnız yüzde 1’inin şikâyete dönüştüğünü, geri kalanının ise potansiyel ya da marka araştırması yapanların olduğunu ifade etti. Orak, “Şikayetlerin yüzde 100’üne dönüş yapıyoruz ve her konuyla ayrı ayrı ilgileniyoruz. Tasarruf sahiplerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını önemsiyor buna yönelik çözümler geliştiriyoruz. Operasyonel sürecimizde ve hizmetlerimizde yükselen bir grafik çiziyoruz. Bunu müşteri memnuniyeti alanında aldığımız iki ödülle taçlandırdığımız ve tüm zamanların “En Yüksek Müşteri Memnuniyeti” ödülünü 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da aldığımız için oldukça mutluyuz. Yeni dönemde de bu vizyonla tasarruf sahiplerimizi etkin bir şekilde dinlemeye, ihtiyaçlarına, beklentilerine ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.