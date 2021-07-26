Akfen Yenilenebilir Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s’in bir şirketi olarak varlık yöneticilerini ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere kurulan Vigeo Eiris’in hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda 67 skor üzerinden A1 notu alarak dünyadaki 4914 şirket arasından 46’ncı sırada yer aldı.

Vigeo Eiris raporunda Akfen Yenilenebilir Enerji’nin tamamı yenilenebilir kaynaklarından enerji üretiminin Birleşmiş Milletler’in uygun ve temiz enerji, sürdürülebilir tüketim ve üretim ile iklim eylemi konusundaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığına dikkat çekildi.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, çevresel, sosyal ve yönetim performansı özellikleri bakımından dünyanın önde gelen şirketleri arasına girdi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s çatısı altında varlık yöneticilerini ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere kurulan Vigeo Eiris’in hazırladığı sürdürülebilirlik raporunda 67 genel skor ile en üst not olan A1 derecesini elde eden Akfen Yenilenebilir Enerji, çevresel, sosyal ve yönetim performansı kapsamında elektrik ve doğalgaz hizmetleri sektöründe Türkiye’deki şirketler arasında birinci oldu.

Uluslararası Gelişen Pazarlar segmentinde 54 şirket arasından birinci olan Akfen Yenilenebilir Enerji, tüm sektörler bazında dünya şirketleri arasında yapılan sıralamada ise 4914 şirket arasında 46’ncı sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

HEDEFLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Vigeo Eiris tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik raporu her yıl farklı sektörlerdeki şirketlerin çevre, insan kaynakları, insan hakları, toplum katılımı, iş davranışı, kurumsal yönetim gibi kriterlerini masaya yatırıyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji ise Vigeo Eiris’in değerlendirmesi kapsamında çevresel faktörlerde 89, sosyal faktörlerde 69, yönetişim faktörlerinde 52, operasyonel verimlilikte 77, hukuki güvenlikte 60, beşeri sermayede 64 ve itibarda ise 61 puan almayı başardı.

Vigeo Eiris raporunda Akfen Yenilenebilir Enerji hakkında, “Şirketin tamamı yenilenebilir enerji alanındaki kaynaklardan oluşan üretim karışımı ve bu alandaki üretici olmaya devam etme taahhüdü puanını artırırken, Birleşmiş Milletler’in uygun ve temiz enerji, sürdürülebilir tüketim ve üretim ile iklim eylemi konusundaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığına” yorumlarına yer verildi.

Akfen Yenilenebilir Enerji Hakkında:

Akfen Holding, temellerini 2007 yılında attığı Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan, sürdürülebilir enerjiye yatırım yapan Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji platformunu hayata geçirdi. 2016 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kuruluşu’nun (IFC) ortak olarak katıldıkları Akfen Yenilenebilir Enerji’nin güncel ortaklık yapısında Akfen Holding’in %66,91, EBRD’nin %17,10 ve IFC’nin %15,99 payı mevcuttur. Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Türkiye’nin 19 ilinde her teknoloji için en uygun doğal kaynaklara sahip bölgelerde konumlandırılan tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşan ve kaynak bazında dengeli 706 MW gücündeki hidro, rüzgâr ve güneş elektrik üretim portföyü bulunuyor.