BİST 50 Endeksi'nde

Borsa İstanbul tarafından yapılan son ölçümlere göre, Dardanel paylarının 1 Mayıs 2022 itibariyle BİST 50 Endeksi’ne dahil edilmesine karar verildi. Borsa İstanbul, BIST Pay Endeksleri’nde yapılacak değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasıyla duyurdu. Buna göre; Yıldız Pazar’da işlem gören Dardanel paylarının 1 Mayıs’tan itibaren BİST 50 Endeksi’ne dahil edileceği bildirildi. 1984 yılında kurulan Dardanel; Borsa İstanbul’da işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 50 şirketin hisse senedi performanslarının listelendiği endekste ilk kez yer alacak.

Güvenilirliğini kanıtladı

Bu değişiklikle, BİST 50 Endeks paylarına yatırım yapan yerli ve yabancı fonların portföylerine dahil olan Dardanel payları, hisse senedi yatırımı olarak güvenilirliğini kanıtladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören payların gruplar halinde fiyat ve getiri performansları belirli aralıklarla ve belirli esaslara göre ölçülerek endeks grupları oluşturuluyor. BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerine dahil olacak şirketler Yıldız Pazar'dan seçiliyor.