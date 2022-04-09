Blokzinciri anlatıyor

Blokzincir, kripto varlıklar ve NFT konularında tüm sorular Dr. Çağla Gül Şenkardeş tarafından kaleme alınan ve Ceres Yayınları tarafınca yayınlanan “Blokzincir Teknolojisi ve NFT’ler” isimli kitapta cevap buluyor. Blokzincir teknolojisi ve kripto varlıkları, en basit şekilde ve farklı alanlardan üretilen yaklaşımlarla anlatmak için tasarlanan “Blokzincir Teknolojisi ve NFT’ler”, tüm kitapevlerindeki raflarda ve online satış sitelerinde yerini aldı.

“Blokzincir ve kripto paralar aynı şey yada farklı şeyler değildir”

Dr. Çağla Gül Şenkardeş, birçok insanın kripto paralar ve blokzinciri birbirinden çok bağımsız gibi düşündüğünü belirterek “Yine aynı şekilde birçok insan tarafından da kripto paralar ve blokzincir aynı şey gibi düşünülüyor. Her iki yaklaşım da aslında doğru değil. Bu kitapta Blokzincir Teknolojisi ve NFT’ler, blokzincir teknolojisi ve kripto varlıkları en basit şekilde anlatmak istedim. Bir teknoloji ve ürünleri olduğunu bilmek bir çok insanın uzak durmasına neden oluyor ve ben bu sebeple çok basit bir dille ve kodlar, yazılım önerileri yerine tamamen disiplinler arası bir yaklaşımla herkesin fikir sahibi olmasını amaçlayarak bir başucu kitabı olarak hazırlamaya çalıştım kitabı.” şeklinde konuştu.

Önsözü Faruk Eczacıbaşı tarafından yazılan ve Blockchain Türkiye Platformu tarafından desteklenen “Blokzincir Teknolojisi ve NFT’ler” kitabında, blokzincir teknolojisi ve alt bileşenleri olan teknolojilerin tarihsel süreçte gelişimi tanıtılıyor.

Kitapta teknolojinin temel çalışma prensibi ve kripto varlık çeşitlerinin anlatımının dışında NFT’lere özel hazırlanan bölümde kapak görselini hediye eden Refik Anadol ile yapılan söyleşi ve farklı sektörlerdeki uygulamalar üzerine bilgiler de yer alıyor.

Ayrıca, son bölümde ilk defa yazar tarafından bilimsel Dünya Kadın Kongresinde literatüre eklenmiş olan “Kriptofeminizm” teorisine ilişkin fikirleri ve bu teknolojinin ekosistemindeki cinsiyet rollerini tartışırken, kripto paraların sınıflandırma metodolojisi ve NFT’ler üzerine detaylı bilgiler; bir bilimsel araştırma makalesi ve Refik Anadol ve Bager Akbay olmak üzere 2 ayrı sanatçı ile yapılan röportajlar paylaşılıyor.

Dr. Çağla Gül Şenkardeş kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Stockholm School of Economics eğitim kurumlarında İşletme Yüksek Lisans eğitimi ve sosyal bilimler alanlarında eğitimler alan Çağla Gül Şenkardeş, İletişim üzerine Doktora eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı. 20 yılı aşkın profesyonel tecrübesi lojistik, otomotiv, medya, ve venture capital sektörlerinde dijital dönüşüm ve veri yönetimi çalışmaları üzerinedir. 2015 yılından bu yana akademik çalışmalar yapan ve halen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta olan Şenkardeş, Durugörü Danışmanlık şirketinin kurucusu, İstanbul Blockchain Women Derneği’nin kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve Blockchain Türkiye Platformu Danışma Kurulu Üyesidir.

Disiplinler arası bir araştırmacı olan Dr. Çağla Gül Şenkardeş, blokzincir teknolojisi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik alanlarında akademik çalışmalar yapmaktadır. Yayınlanmış bilimsel araştırma makaleleri ve kitapları bulunan Dr. Çağla Gül Şenkardeş 2022 yılında Uluslararası Dünya Kadın Kongresinde literatüre yeni bir feminizm teorisi olan Kriptfeminizm’i kazandırmıştır.

Son 3 senedir İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Blokzincir teknolojisi ve token ekonomisi derslerinin yanı sıra çok sayıda dernek ve üniversitede de bu konuda gönüllü eğitimler verirken, bu konuda 6 bilimsel makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. “Blokzincir Teknolojisi ve NFT’ler” Türkiye’de bir kadın tarafından bu konuda yazılmış olan ilk kitap olarak öne çıkmaktadır.

Yayınevi Hakkında:

2011 yılında kurulan CERES YAYINLARI, iş dünyası, edebiyat, kişisel gelişim, biyografi alanlarında yeni kitaplar oluşturmak ideali ile yola çıktı. 2021 yılına geldiğimizde 300’e yakın basılı yayın, 350 E-kitap, 150’den fazla yazar, gerçekleştirdiği etkinlikler ve eğitimlerle yayın camiasında hatırı sayılır bir yer edindi. Yazarlarımız ve eserlerimizle her geçen gün değer üretmeye devam ediyoruz.