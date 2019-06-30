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Boğaz'ı sevdileri

Konut sektörüne yabancıların ilgisi her geçen gün artıyor. Özellikle Ortadoğulu zengin alıcılar, Boğaz'ın eşsiz manzarasına sahip yalı ve köşklere ilgi gösteriyor. Yalı fiyatları 30 milyon liradan başlıyor...

Boğaz'ı sevdileri
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Türkiye genelinde konut satışları gerilerken, yabancıya satış yüzleri güldürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; mayısta yabancılara geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62.5 artışla 3 bin 925 konut satıldı. Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde yabancıya satış 17 bin 263'ü buldu. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 9 bin 756 seviyesindeydi. Bir başka ifadeyle 5 aylık artış yüzde 77'yi buldu. Yabancılara konut satışında mayısta ilk sırayı 1734 konut satışıyla İstanbul alırken, Iraklılar 594 konut alımıyla en çok mülk alan yabancı vatandaşlar oldu.
 
Bu hatta yoğun markaj
 
Konut sektöründe sağlanan KDV muafiyeti, vatandaşlık için 250 bin dolarlık yatırım bedeli gibi düzenlemeler, Türkiye'deki konutların döviz bazında ucuzlaması yabancıların Türkiye'ye olan ilgisinin artarak sürmesini sağlıyor. Yabancılar sadece daire değil, İstanbul Boğaz hattındaki satılık yalı ve köşkleri de yakından takip ediyor.
 
En pahalısı satıldı
 
Üst düzey gelir grubuna sahip yabancıların tercih ettiği en önemli lokasyonun Boğaz hattı olduğuna işaret eden Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş  "Ortadoğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip belli bir kesimin bu lokasyondaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var. Avrupa yerine İstanbul'da yalı veya köşk tercih etmelerinin başlıca sebebi daha kolay vatandaşlık alabilmeleri. Ev almak isteyenler yabancıların yoğun konut talebi ekime kadar sürer. İstanbul Boğazı'nda yalı fiyatları 30 milyon liradan başlıyor ve 500 milyon liraya kadar çıkıyor. Katarlılara 150 milyon dolara (870 milyon lira) satılan yalı Şehzade Burhanettin Yalısı (Erbilgin Yalısı) en pahalı yalı konumunda. Katarlılar yine Sarıyer'de 75 milyon dolara yalı aldı. 600 yalının yaklaşık 100'ünü yabancılar almış durumda. Ortadoğulular yalıları yazlık olarak kullanıyor" diye konuştu.
 

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