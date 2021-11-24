Bölgenin başında

Görüntü teknolojileri çözümlerinde dünya lideri ViewSonic’te 12 yıldır çeşitli görevler alan Hasan Koçyiğit, Orta, Doğu Avrupa, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Hasan Koçyiğit, üniversite hayatına devam ederken bir yanda da kendi teknoloji şirketini kurup yaklaşık 7 sene boyunca burada çeşitli projeler yönetti. Ardından aldığı bir teklifle kurumsal hayata geçiş yapan Koçyiğit, 2009 yılına kadar çeşitli ulusal ve uluslararası şirketlerde çalıştı, 2009 yılında Viewsonic’te Türkiye Ülke Müdürü olarak kariyerine başladı.

Hasan Koçyiğit, dünyanın önde gelen görüntü çözümleri üreticisi ViewSonic’te Ülke Müdürlüğü görevinin ardından 2016 yılında ViewSonic Türkiye ve Balkanlar Bölge Direktörü oldu. 3 yıl boyunca yürüttüğü direktörlük görevinden sonra Koçyiğit, 2019 yılında ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Direktörlüğü görevine getirildi. ViewSonic’te 12 yıldır çeşitli kademelerde müdürlük ve direktörlük yapan Hasan Koçyiğit, Kasım 2021 itibariyle ViewSonic Türkiye, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak atandı.