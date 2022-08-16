Bomi Group'u aldı

UPS Healthcare, sektör lideri uluslararası sağlık hizmeti lojistik sağlayıcısı Bomi Group'u satın almayı planladığını duyurdu. Bu adım sonucunda Türkiye’nin de dahil olduğu 14 ülkedeki sıcaklık kontrollü tesisler ve Avrupa ve Latin Amerika'daki son derece yetenekli yaklaşık 3 bin Bomi Group ekip üyesi UPS Healthcare ağına eklenecek.

Bomi'nin satın alınması, UPS Healthcare'in artan talebi karşılamak için ağını ve hizmetlerini genişletmeye çabasının bir parçası. En son genişleme adımları arasında Almanya ve Avustralya’daki yeni inşa edilen ve yakında açılacak olan son teknoloji ürünü sağlık hizmeti lojistik tesisleri ve Macaristan ve Hollanda'daki genişletilen merkezler bulunuyor.

Satın alma sürecinin sene sonuna kadar tamamlanması bekleniyor

Ayrıca, UPS Healthcare son dönemde, UPS küresel ağındaki kritik gönderileri öncelik sırasına koyabilen ve konumlarından 3 metrelik sapmayla takip edebilen teknoloji temelli bir hizmet olan UPS Premier'i geliştirdi. UPS Premier, UPS Healthcare müşterilerine dünya çapında görüş netliği, denetim, güvenilirlik ve ürün geri kazanım yetenekleri sağlıyor.

Bu genişlemeler ve yeni hizmetler, UPS Healthcare müşterilerinin karmaşık ihtiyaçlarını karşılayarak lojistiği rekabet avantajına dönüştürmelerine yardımcı oluyor.

Satın alma sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Değeri ve şartları henüz açıklanmayan satın almada J.P. Morgan Securities LLC, UPS'in mali danışmanı olarak görev yapıyor.

Yatırıma ilişkin açıklama yapan Başkan Yardımcısı ve UPS International, Healthcare ve Tedarik Zinciri Çözümleri Başkanı Kate Gutmann, “Önde gelen bir küresel sağlık lojistiği şirketi olarak Bomi, hizmet portföyümüzü geliştiriyor ve karmaşık sağlık lojistiğinde lider olma yolculuğumuzu hızlandırıyor. UPS Healthcare ve Bomi Group çalışanları benzer değerler taşıyor ve şirket kültürlerimiz kaliteden asla vazgeçmeyen bir tutuma dayanıyor. Bu iki ekibin bir araya gelmesi sağlık hizmeti müşterilerimizin gelişme ve hayat kurtaran inovasyonlar gerçekleştirme yeteneğini önemli ölçüde artıracak.” dedi.

Marco Ruini, CEO’luk görevini sürdürecek

Dünya çapında 150'den fazla müşterisi ile uzun süreli iş ilişkileri kuran, kendini sağlık hizmetlerine adamış, kalite odaklı bir şirket olan Bomi Group, 1985'ten beri medikal teknoloji ve ilaç sektörlerine özelleştirilmiş yüksek katma değerli hizmetler sunuyor. Bomi Group'un şirket CEO'su Marco Ruini gibi önemli liderler görevlerinde kalarak Bomi Group müşterilerine verilen hizmetin, satış işleminin ardından sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayacak. Bomi Group çalışanları da birleşen organizasyonda önemli rol oynamaya devam edecek.

Bomi Group CEO'su Marco Ruini, "Sağlık hizmeti lojistik sektöründe 35 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren ekibimiz tıbbi teknoloji ve farmasötik müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve bu ihtiyaçların ötesine geçmek için tasarlanmış sınıfının en iyisi hizmetler geliştirmeyi başardı. UPS ekibine katılmak bu yetenekleri büyütecek ve müşterilerimiz için daha entegre ve akıllı bir küresel ağ oluşturacak," dedi.

350'den fazla sıcaklık kontrollü araç, UPS’in filosuna katılacak

Satın almayla UPS Healthcare'in küresel kapsama alanına 350'den fazla sıcaklık kontrollü araç ve toplamda 391 bin metrekarelik bir operasyon merkezi eklenecek. Böylece müşteriler daha hızlı nakliye sürelerine, daha fazla üretim esnekliğine ve yeni iş bağlantılarını çekmelerine yardımcı olacak bir platforma erişebilecek. Şirketin satın alınması, zamana ve sıcaklığa duyarlı lojistik ihtiyacı gittikçe artan yeni nesil farmasötik ve biyolojik tedavilerin teslimatında önemli bir rol oynayacak.

UPS Healthcare Başkanı Wes Wheeler, "Müşterilerimizin en yeni sağlık hizmeti inovasyonlarını sunmasına olanak tanıyan yetenekleri ve hizmetleri oluşturmaya odaklandık. Bomi ekibinin bilgisine ve uzmanlığına büyük saygı duyuyoruz. Bomi’nin yetenek, uzmanlık ve becerilerini UPS Healthcare ile birleştirmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Birlikte, müşterilerimize UPS'in entegre, küresel akıllı lojistik ağı tarafından desteklenen benzersiz çözümler sunacağız."