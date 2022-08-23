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Borsa İstanbul'da yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 3.100 puanı aşarak yeni gün içi rekorunu kırdı. Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 4'ü aştı

Borsa İstanbul'da yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sabah saatlerinde 3.108 puanı görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Endeksteki günlük yükseliş yüzde 1.2'yi buldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4.12 ve holding endeksi yüzde 1.02 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1.40 değer kazanarak 3.062 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

POZİTİF AYRIŞTI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, dünya genelinde ise öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.090 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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