Borsa İstanbul’da Gözler Barem Ambalaj’daydı

Ergun, Barem Ambalaj’ın çok uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, bundan sonraki süreçte borsada işlem gören bir şirket olarak devam etme kararı aldığını bildirdi.

Barem Ambalaj yöneticilerini tebrik edip, şirketin yıllar içinde büyüyen üretim tesisleriyle 3 bölgede istihdam ve katma değer sağladığını aktardı. Üretimin entegre bir yapıda gerçekleşebilmesi için büyüme sürecinin sürekliliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Şirketin, Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi şirketi arasında yer aldığını hatırlatarak şirketlerin finansmanlarının halka arz edilmesinin, çok değerli bir adım olduğunu belirtti.

Barem Ambalaj’ın, Yıldız Pazar’da işlem göreceğini ve BIST Yıldız, BIST Sınai, BIST Katılım endekslerinde yer alacağını paylaştı. Başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getirdi.

Bir Apartmanın Zemin Katında Başlayan Yolculuk

Taşyanar, bugün gelinen noktayı gözler önüne sermek için 1999 yılında, bir apartmanın zemin katında, 70 metrekarelik bir alanda faaliyete başladıklarını kaydetti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Recep Taşyanar, halka arzın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bugün ise 840’dan fazla personelin istihdam edildiği, 26 ülkeye ihracat yapan bir şirket olduklarını ifade etti.

Hedeflerinin, 2022’de 1,5 milyar TL ciroyu geçmek, ilk 500 sanayi şirketinden biri olmak ve yüzde 20 olan ihracat oranını yüzde 50’ye çıkarmak olduğunu açıkladı.

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, Barem Ambalaj’ın yatırımcılarından 2,4 kat talep topladığını paylaşarak, “İnfo Yatırım olarak sermayenin tabana yayılmasının, şirketlerimizin ürettikleri değerlerin yatırımcıların ilgisine sunulmasının, paylaşılmasının, birlikte büyümenin, ekonomimiz açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız.” dedi.

Akgül, İnfo Yatırım olarak geçen yıl 5 halka arz gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu yıl 3 halka arz gerçekleştirdiklerini, Barem Ambalaj ile bu rakamın dörde çıktığını ortaya koydu.

Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Recep Taşyanar, “Barem Ambalaj, 1999 yılında bir apartmanın zemin katında 70 metrekarelik bir alanda hayata başladı. Bugün 840’dan fazla kişiye istihdam sağlanan, 20’den fazla ülkeye ihracat yapan ve hedefleri daha büyük olan bir şirket haline geldi. Şirketimiz ofset baskılı ambalaj üretimi yapıyor. Gıda ürünleri başta olmak üzere tekstilinden elektrikli ev aletlerine kadar ambalaj ve kutu kullanılan her yerde varız. Türkiye’yi üç bölgede üretim yaparak çepeçevre sarmalıyoruz. Navlun fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemde Türkiye’yi en kısa yoldan saran stratejik yatırımlarımızın olması bizi bir adım daha öne çıkarıyor. Bununla beraber 3 fabrikamızın çatılarına kurduğumuz güneş enerji santralleri ile de enerji maliyetlerimizi de aşağı çekmeyi başardık. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2022 yılında ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer almayı hedefliyoruz. Satışlarımızın yaklaşık yüzde 20’sini ihracat oluşturuyor. Şu anda 26 ülkeye ihracatımız var. Bu rakamı önümüzdeki yıllarda yüzde 50 seviyelerine çıkarmayı istiyoruz. Halka arzımıza katılan tüm yatırımcılarla birlikte süreçte emeği geçen Sermaye Piyasası Kurumu’na, Borsa İstanbul’a, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na, Takas Bank Aracı Kurumu’muza, İnfo Yatırım’a ve Barem Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum. Halkla açık bir şirket olmanın sorumluluğuyla çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Aracılık ettiğimiz halka arz büyüklüğü 936,1 milyon TL’ye ulaştı”

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise “İnfo Yatırım olarak sermayenin tabana yayılmasının, şirketlerimizin ürettikleri değerleri yatırımcıların ilgisine sunmasının, paylaşmasının, birlikte büyümesinin, ekonomimiz açısından ne derece önemli olduğunun farkındayız. Geride bıraktığımız yıl içerisinde beş halka arza imza attık. 2022 yılında ise Hun Yenilenebilir Enerji, Gezinomi ve Gürsel Turizm şirketlerinin halka arzına aracılık ettik. Şimdi ise 2022 yılında dördüncü halka arzımızı başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Böylece 2022 yılında aracılık ettiğimiz toplam arz büyüklüğümüz 936,1 milyon TL’ye ulaştı. Barem Ambalaj’ın yatırımcıdan gördüğü ilgiden mutluluk duyuyor, Barem Ambalaj halka arzının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta İnfo Yatırım’a güvenerek bizlerle iş birliği yapan Barem Ambalaj Ailesi’ne, yoğun ilgi gösteren yatırımcılarımıza, değerli kurumlarımız, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank’ın tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

İnfo Yatırım Hakkında:

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren, aynı zamanda Hedef Holding iştiraklerinden olan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra; yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri de sunmaktadır. Türkiye’nin pazar payı yönünden en büyük 10 aracı kurumu arasında yer alan ve banka dışı en büyük aracı kurumlardan biri olan İnfo Yatırım, 23 irtibat bürosu ile yurt çapında faaliyet göstermektedir. Halka açık bir şirket olan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul’da İNFO koduyla işlem görmektedir. İnfo Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Altın Boğa Ödülleri’nde 2019 yılında Borsa İstanbul Pay Piyasası, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ve Kaldıraçlı İşlemler Pazar Payı Artış Lideri, 2020 ve 2021 yıllarında ise Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Pazar Payı Artış Lideri ödülünü kazanmıştır.