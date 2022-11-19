Böyle seçim görülmedi

Bildiğiniz gibi bir süre önce İstanbul Sanayi Odası komite seçimleri yapıldı. Komite seçimleri sonrasında genellikle eğilim belirlenir. Ancak bu defa öyle olmadı. Her iki başkan adayı bu defa seçilen meclis üyelerini ikna etmek için kulislere başladı.

Ve seçim günü geldi çattı. Adnan Dalgakıran ve Erdal Bahçıvan sahaya çıktı. Sandıkların açılmasına az bir sere kalmış olmasına rağmen kimse sonuca ilişkin net bir bilgi veremiyordu.

Çekişme o boyuta gelmişti ki 130 Meclis üyesinin tamamı oy kullanmıştı. Bir kişi eksik kalmamış herkes sandığa gitmişti. Kimse tahmin yapmıyor sadece Erdal Bahçıvan’ın listesinin ağır bastığı söyleniyordu. Nitekim öyle de oldu. Erdal Bahçıvan 56’ya karşı 74 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi.

İstanbul Sanayi Odası’nın yeni yönetiminde şu isimler yer aldı: Erdal Bahçıvan, İrfan Özhamaratlı, Kemal Akar, Cemal Keleş, Sultan Tepe, Vehpi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı ve Murat Çökmez…

İstanbul Sanayi Odası’nda bir büyük sürprize Meclis Başkanı seçilen Ender Yılmaz imza attı. Her iki adayı da geride bıraktı ve büyük bir farkla seçimi kazandı.

Ve seçim sonrasına ilişkin çok önemli bir değerlendirme yönetime yeniden seçilen Kemal Akar’dan geliyordu:

“Seçim bitti. Şimdi birlik zamanı. Ekonomiye daha üst noktalara nasıl taşırız bunun arayışında olacağız. Seçimler dolasıyla biraz zaman kaybettik. Bunu daha çok çalışıp telafi etmeliyiz. Şimdi iş dünyasının birlikte yeni ufuklara yelken açma zamanı.”

Sonra Türkiye’nin hatta dünyanın en büyük odalarından İstanbul Ticaret Odası komite seçimlerine odaklandık. Seçim fuar merkezinde yapıldı. Ve katılım 50 bine yaklaştı. Bu da bir rekor oldu. En yüksek katılımlı seçimini yapmıştı İstanbul Ticaret Odası…

Meclis’e Sadettin Saran gibi yeni isimler girmiş olsa da İstanbul Ticaret Odası’nda 195 meclis üyesi kazanan Şekib Avdagiç’in listesi açık ara farkla kazanan oldu. Yapılacak seçimler öncesi Şekib Avdagiç başkanlığını ilan etti ve verdiği ilk mesaj ile herkesin gönlünü fethetti:

“Şunun altını özellikle çizmek isterim. Şimdi, seçim dönemi geride kaldı. Seçim döneminde olanlar da, söylenenler de, orada kaldı. Bütün İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi kucaklıyoruz. Bütün Meclis üyelerimizi aynı hedef için çalışacak yol arkadaşlarımız diye görüyoruz.”