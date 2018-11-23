Bozanın faydaları

Boza en eski Türk içeceklerinden, binlerce yıldır devam eden bu geleneğin tarihi Mezopotamya’ya kadar uzanıyor. Bu şahane ve özgün tadı sevmeyen var mı? Boza faydalı özellikleriyle de öne çıkıyor. Havalar soğudukça insan metabolizmasını koruma altına almak ister, çünkü kış aylarında enerji harcaması azalır ve gıdalardan alınan enerjiyle vücut ısısı korunmaya çalışılır. Ortaya çıkan bu enerji ihtiyacından dolayı, özellikle kışın yoğun karbonhidrat içerikli, yüksek kalorili, tatlı ve şekerli gıdalara düşkünlük artar.



Bozanın tazesini yerinde içmek gibisi yoktur ama gitmeye fırsat bulamadığınızda marketlerden de alabiliyorsunuz.

Peki boza alırken nelere dikkat etmek gerekiyor. 1979 yılından bu yana Boza üreten ve Karadutlu Bozanın patent sahibi olan Karemiş Boza markasının Genel Müdürü Müslüm Yağcı, yılların deneyimi ile boza hakkında bilinmesi gerekenleri aktardı;



İşte BOZA hakkında bilmeniz gerekenler;



Boza’nın tazeliği çok önemlidir. Yoğun kıvamlı, beyaza yakın sarımsı renkte olmalıdır. Açık boza mayalı olduğu için saklama ve tüketim süresi 4-5 gündür ve serin ortamda saklanmalıdır. Soğuk ortamda bekletmeniz durumunda, içindeki bakteriler üşür ve fermente süreci yavaşlar, bu durumda ise tüketim süresi 8-10 güne kadar uzayabilir. Gün geçtikçe bozanın ekşiliği artacaktır. Marketten satın alınan ürünler ise mayalı olmadığı için saklama süresi 15-20 gündür.

Boza her yerden alınmaz. Kıvamı, rengi, aroması, lezzeti ve hijyenik koşullar bakımından mutlaka güvendiğiniz yerden alın.



Faydaları;



Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücut direncini arttırır, hastalıklara karşı koruma kalkanı sağlar.



Fermente olduğu için sindirim sistemi için yararlı bakterileri üreterek probiyotik etki sağlar.Enerji ve besin değerleri oldukça yüksektir, 1 bardak boza yaklaşık 428 kcal enerji içerir.



Mide yanmasını önler, bağırsak fonksiyonlarını düzenler, hazmı kolaylaştırır.



B grubu vitaminleri, A ve E vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor mineralleri bakımından zengindir.





Boza Ne İle Tüketilir



Boza bardaktan içilir, kaşıkla sadece dibinde kalan tortusu yenir. Eski dönemlerde içine pekmez, karanfil, tarçın ve zencefil eklenirdi. Günümüzde ise genellikle tarçın ve sarı leblebiyle tüketiliyor.



