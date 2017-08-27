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Bozuk para uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Piyasada 6 milyar 441 milyon 222 bin 62 adet madeni para bulunmasına rağmen alışverişlerde madeni para kullanılmaması yanlış bir uygulama." açıklamasında bulundu.

Bozuk para uyarısı

ANKARA (AA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, piyasada 6 milyar 441 milyon 222 bin 62 adet madeni para bulunduğunu belirterek, "Piyasaya yeteri kadar madeni para verilmesine rağmen alışverişlerde madeni para kullanılmaması yanlış bir uygulama." ifadelerini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı alışverişlerinin yoğun yaşandığı AVM'lerde ve büyük marketlerde kuruşlardan sonra şimdi de 50 kuruş ve 1 liralık madeni paralardan oluşan para üstünün, istemeden geri vermediğine dikkati çekerek, piyasaya yeteri kadar madeni para verilmesine rağmen alışverişlerde madeni para kullanılmamasının yanlış bir uygulama olduğunu ifade etti.
Tedavüle verilen madeni paralar arasında 234 milyon 830 bin 550 adet 1 kuruş, 1 milyar 558 milyon 063 bin 750 adet 5 kuruş, 1 milyar 620 milyon 053 bin 050 adet 10 kuruş, 951 milyon 485 bin 250 adet 25 kuruş, 647 milyon 101 bin 950 adet 50 kuruş ve 1 milyar 429 milyon 687 bin 512 adet 1 lira madeni para olmak üzere toplam 6 milyar 441 milyon 222 bin 062 adet madeni paranın piyasaya verildiğini belirten Palandöken, alışverişlerde bozuk para yok bahanesiyle para üstü verilmemesinin yanlış bir uygulama ve haksız kazanç olduğun vurguladı.
Palandöken, vatandaşın para üstlerini mutlaka alması isteyerek, şunları kaydetti:
"Damlaya damlaya göl olur, atasözümüzün en çok hatırlanması gereken konu bozuk para üstleri. Örneğin, işletmeler, etiket üzerine 29,90 veya 29,99 yazarak kasada 30 lira alıyor. 10 kuruş ya da 1 kuruşu ne işletme veriyor ne de vatandaş almaya tenezzül ediyor. Halbuki bu para üstleri, toplamda büyük meblağlara tekabül ediyor. Aynı zamanda işletmeler de vergisiz haksız kazanç sağlamış oluyor. Kurban Bayramı alışverişlerinde 50 kuruş ve 1 liraya kadar paranın da geri verilmediği şikayetleri geliyor. Özellikle AVM'ler ile büyük marketlerde 99, 109, 149, 159 lira gibi rakamlar etikete yazılmasına rağmen tahsilat yapılırken hep 1'er lira üzerine eklenerek tahsil ediliyor ve bozuk para yok denilerek para üstleri verilmiyor."
Muhabir: Arife Yıldız Ünal

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Tesk Genel Başkanı Bendevi PalandökenEkonomiBozuk Para
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