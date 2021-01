Bravo Hande Gürsoy'a

Türk iş kadını Hande Gürsoy, dünyaca ünlü tenisçi Boris Becker’in ismini taşıyan yeni markası ile Avrupa perakende pazarında rüzgar gibi esiyor. MGS Group Kurucu Ortağı ve Boris Becker Tasarım Koordinatörü Hande Gürsoy pandemi döneminde kurduğu tasarım ekibi ve arkasına aldığı 12 tekstil üreticisi ile Avrupa’da yeni bir moda dalgası yarattı. Kısa bir sürede başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın farklı noktalarına 150 bin parça tekstil ihracatı yaptıklarının altını çizen Gürsoy: “Boris Becker markası, güç birliğine dayalı üretim modeli, tasarım kalitesi ve ihracat gücüyle Türk tekstilinin geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.

Türk iş kadını Hande Gürsoy, dünyaca ünlü tenisçi Boris Becker’in ismini taşıyan yeni markası ile Avrupa perakende pazarında rüzgar gibi esiyor. MGS Group Kurucu Ortağı ve Boris Becker Tasarım Koordinatörü Hande Gürsoy pandemi döneminde kurduğu tasarım ekibi ve arkasına aldığı 12 tekstil üreticisi ile Avrupa’da yeni bir moda dalgası yarattı. Kısa bir sürede başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın farklı noktalarına 150 bin parça tekstil ihracatı yaptıklarının altını çizen Gürsoy: “Boris Becker markası, güç birliğine dayalı üretim modeli, tasarım kalitesi ve ihracat gücüyle Türk tekstilinin geleceğine yapılan yatırımdır” dedi. Kariyeri boyunca kazandığı madalyalarla gündem olan ve 17 yaşında Wimbledon'ı kazanan en genç tenisçi ünvanını taşıyan Boris Becker, bundan sonra etiketinde Made in Turkey yazan tekstil markasının başarılarıyla konuşulacak.

Türkiye dünya tekstil sektöründe tasarım gücü ve marka değeriyle hak ettiği konuma gelmeli

Türkiye’nin sadece iplik, pamuk, kumaş ve hazır giyim mamul sağlayıcısı olarak değil dünya tekstil sektöründe tasarım gücü ve marka değeriyle hak ettiği yere gelmesi gerektiğine inanan MGS Group, Boris Becker markasını güç birliğine dayalı üretim modeli, koleksiyon kalitesi ve ihracat gücüyle Türk tekstilinin geleceğine yapılan yatırım olarak görüyor.

Boris Becker markasının etiketindeki Made in Turkey imzası bize güç veriyor

Marka adı seçme konusunda son derece titiz davrandıklarının belirten MGS Group Kurucu Ortağı ve Boris Becker Tasarım KoordinatörüHande Gürsoy:“Tekstil sektörüne yatırım fikrinin doğması ile birlikte MGS Group olarak bağlantıda olduğumuz yurtdışı kaynaklarımızı marka arayışında olduğumuz yönünde bilgilendirdik. Bu kapsamda önerilen isimler arasında; kariyeri boyunca altı kez Grand Slam şampiyonluğu, bir Olimpiyat Oyunları altın madalyasına sahip ve henüz 17 yaşındayken Wimbledon'ı kazanan en genç tenisçi ünvanını taşıyan Boris Becker ön plana çıktı. Sporcu kimliği ve başarılarıyla dünyaya ün salmış Boris Becker ismini hedeflediğimiz kategoride çok doğru bir marka olarak gördük ve yatırım yapmaya karar verdik. Boris Becker markası sezon koleksiyonları başarı odaklı olduğu kadar rahatına düşkün casual diye tabir edilen spor şık giyinmeyi seven erkek hedef kitle profili ile birebir örtüşüyor. Bundan sonra Avrupalı şık erkeğin markası olarak Boris Becker’i çok sık duyacaksınız. Birlikte çalıştığımız 12 üreticimiz ile ürünlerimizin tamamını Türkiye’de üretiyoruz. Boris Becker her yeni sezon koleksiyonu ile kendini geliştiren ve kendi alanında fark yaratma olgusuyla yenilik peşinde olan bir marka. Bu yaklaşımla her koleksiyonda ürün çeşitliliğimiz artıyor ve beraberinde yeni iş ortaklıkları getiriyor. Bizim için büyümek, eğer iş ortaklarımız ile birlikte büyüyorsak anlamlı. Boris Becker markasının arkasında Türk tasarımcı ve üreticilerinin yer alması, etiketinde Made in Turkey yazması çok gurur verici” dedi.

Türkiye’de Harvey Nichols ve Brandroom ile satış anlaşması yaptı

Avrupa’da kısa sürede elde ettiği yüksek satış rakamları sonrası Harvey Nichols ve Brandroom mağazaları ile Brandroom-online üzerinden satış anlaşması yaparak Türkiye pazarına giren Boris Becker markasının pandemi dönemindeki elde ettiği bu başarıyı Tasarım Koordinatörü Hande Gürsoy “Üreticilerimizin Türkiye’de olması, Harvey Nichols, Brandroom ve Emaar Square Mall içerisinde bulunan Galeries Lafayette gibi değerli markalarla yaptığımız işbirliği anlaşmaları bu kriz dönemini avantaja çevirmemizi sağlayan önemli unsurlar oldu” şeklinde açıkladı.

2021 yılı “Avrupa perakende pazarında yayılma” yılı olacak, Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu’da büyüyeceğiz

Gürsoy: “Yurt dışında hali hazırda Almanya, İspanya, İsviçre, İtalya, Fransa, Portekiz’deki distribütörlerimiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz ihracatımızın tüm Avrupa’ya yayılması için çalışıyoruz. Avrupa büyüme planlarına Balkan ülkeleri, Orta Doğu, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ihracatlarının da eklenmesi 2021 ana büyüme hedefimizin mihenk taşını oluşturuyor.” dedi.

2021 sonunda toplam hacmimizin %80’inin tekstil faaliyetlerimize ait gelirlerden oluşmasını hedefliyoruz

Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan yaratıcı ve dinamik bir tasarım ekibine sahip olan Boris Becker markası gerek Sonbahar-Kış20-21 gerekse 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ile Avrupa’da büyük beğeni topladı. Bu beğeninin sipariş adetlerine de yansıdığına dikkat çeken Gürsoy: “Kendini yenileyen ve sürekli geliştiren bir koleksiyon anlayışımız ve benzersiz bir tasarım gücümüz var. Pazardan elde ettiğimiz geri dönüşler, her yıl grubumuz içinde tekstil gelirimizin daha yüksek paya sahip olacağını gösteriyor. 2021 yılı sonunda toplam hacmimizin %80’inin tekstil faaliyetlerimize ait gelirlerden oluşmasını hedefliyoruz” dedi.

3 yıl içinde kendi mağazalarımızı açacak ve franchise vereceğiz

“Önemli satış kanallarından birinin kendi online satış sitemiz olması için de yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz”diyen Gürsoy mağazacılık alanında da yatırımlarına hız verdiklerini vurguladı. Gürsoy: “Önümüzdeki üç yıllık plan kapsamında; kendi mağazamızı hizmete açacak ve beraberinde oluşturacağımız franchising sistemi ile Boris Becker mağazacılığını yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştıracağız” dedi.Boris Becker markasının 2021 yılı hedefleri arasında dünyaca ünlü e-ticaret kanallarındaki satış hacmini artırmak ve kanal sayısını genişletmek yer alıyor.

MGS Group Hakkında

Ticari hayatına İstanbul-Almanya merkezli uluslararası reklam ve pazarlama faaliyetleri ile başlayan %100 yerli sermayeye sahip MGS Group, 2020 yılında iki marka patenti alarak kimya ve tekstil sektörüne yatırım yapmış, güçlü finans yapısı, ihracat gücü ve geniş satış ağı ile “uluslararası üretici” kimliği kazanmıştır. Şirket geçmişi, organizasyon yapısı ve çalışan profili açısından Y kuşağı yeni nesil şirket profiline örnek gösterilen MGS Group, yeni değer alanları ve istihdam konularında cesur büyüme hedefleri koymakta ve istikrarlı bir kurumsal büyüme sergilemektedir.

Kimya sektöründeki faaliyetlerine, İngiltere’nin en önde gelen ve tercih edilen dezenfektan markası Nuevo ile giren MGS Group, bu alanda elde ettiği hızlı büyüme kadar; pandemi ilan edilen 2019 yılı ve sonrası dönemde toplum sağlığı açısından yaptığı çalışmalarla da dikkat çekmektedir. Türkiye’de tescil edilen ve tüm hakları MGS Group’a ait olan Pegastril Nuevo markası ile İngiltere menşeli Nuevo markası arasında hammadde iş ortaklığı bulunmaktadır. Sahip olduğu uluslararası pazar deneyimi ile 2020 yılında Boris Becker isim hakkını alarak tekstil pazarına giren MGS Group, koleksiyonun üretim kalitesi ve tasarım gücü ile kısa zamanda Avrupa pazarında yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştır. Tasarımı ve üretimi Türkiye’de MGS Group çatısı altında gerçekleşen Boris Becker markasının 2020-2021 Kış Koleksiyonu satışlarına Avrupa’dan hemen sonra Aralık 2019’da Türkiye’de başlamıştır.