BtcTurk 8 yaşında

Türkiye’de Bitcoin ve kriptoparaların kolayca ve güvenle alım satımının yapılabildiği BtcTurk, Türkiye’nin en büyük kripto para işlem platformu olarak çalışmalarına devam ediyor.

BtcTurk, 2013 yılında Türk Lirası ile ilk Bitcoin alım satım işlemini gerçekleştirerek Türkiye’nin Bitcoin ile tanışmasını sağladı. Yaptığı yatırımlar ve hizmetlerle 2018 yılında 500 bin olan kullanıcı sayısı ise dünya genelinde 3,7 milyon kişiye ulaştı. 2020 yılı sonunda 142 çalışanı bulunan BtcTurk, bugün 850 kişilik bir ekiple 7 gün 24 saat işlem yapma imkânı sunuyor.

“BtcTurk, finansal ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra Türkiye sporuna sunduğu destek ile de içinde bulunduğu ekosistemlere değer katıyor”

Yeni nesil finansal kuruluş olarak özellikle yeni neslin spor alanındaki başarılarına da katkı sağlamayı hedefleyen BtcTurk, Türk sporunun yarınlarına destek vermeyi de millî görev olarak tanımlıyor. Bu doğrultuda BtcTurk, Kadın ve Erkek Millî Futbol Takımlarının ana sponsorluğunu üstlenirken, millî futbolcu Cengiz Ünder ile iş ortaklığı anlaşmasına imza attı. Diğer yandan uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek 21 millî sporcuya toplam 2,1 milyon TL ile maddi ve manevi destekte bulunan BtcTurk, Mayıs ayı itibarıyla Türkiye Voleybol Federasyonu ile Kadın ve Erkek Millî Takımlarının ana sponsorlarından oldu.

8 yıllık yolculuklarında sektörlerine, birlikte geleceğe yol aldıkları tüm paydaşlarının hayatlarına değer katmak üzere çalıştıklarını söyleyen BtcTurk CEO’su Özgür Güneri; “BtcTurk olarak yola çıktığımız ilk günden bugüne uluslararası standartlarda bir yapı kurmayı hedefledik ve bugün 12 yıllık sektördeki 8. yaşımızı 3,7 milyon kullanıcıya hizmet sunarak kutlamaktan gurur duyuyoruz. Bu yolda yanımızda olan, inancımıza ortak olan başta kullanıcılarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza ve teknolojinin geleceğine inanan herkese teşekkür ediyoruz. Sadece bulunduğu sektörde değil, duyduğu sosyal sorumluluk anlayışıyla spor alanında da inisiyatif üstlenmekten, futboldan, voleybola ve sporun farklı branşlarına destek olmaktan çok mutluyuz. Ekibimiz ve kullanıcılarımızla geleceğe güç ve güvenle ilerliyoruz. Tüm BtcTurk’lülerin 8. yılını kutluyor, nice yıllara birlikte ulaşmayı diliyorum” dedi.

BtcTurk, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edecek

BtcTurk, 12 yıllık sektörde 8 yıldır uzman ekibi, altyapısı ve finansal gücüyle kullanıcılarının varlıklarını korumak için uluslararası standartlarda çalışıyor. Yeni yaşında da Türkiye ekonomisine katma değer sağlarken kriptopara ve blokzincir teknolojilerinin geleceğine olan inancıyla yatırımlarını artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.

Yapılacak yasal düzenlemelerle birlikte Türkiye’nin bu sektörde önemli oyunculardan biri olacağına inanan BtcTurk, mevcut regülasyonları da göz önünde bulundurarak kurduğu ve geliştirdiği yapısı ile hem kullanıcılarının hem paydaşlarının haklarını koruyarak hizmet vermeyi sürdürecek. BtcTurk, Türkiye’nin geleceğine, dijital ekonomisine, dinamizmine olan inancı doğrultusunda ödenmiş sermayesini de Haziran ayında 19 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltmişti.

8. doğum gününe özel, Yalın Alpay ile ‘Ya Da’ programının konukları BtcTurk ekibi…

BtcTurk’un Youtube kanalı’nda yayınlanan; edebiyattan sosyolojiye, ekolojiden felsefeye ilginç konu başlıklarının ele alındığı ve dünyadan gelişmelerin yer aldığı Yalın Alpay ile ‘Ya Da' programına BtcTurk ekibi canlı yayında konuk oluyor.

BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk, BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, BtcTurk CTO'su Ozan Yurt ve BtcTurk İçerik Üreticisi Nazlı Öztürkmen’in katılacağı program 1 Temmuz, Perşembe günü saat 18:00' de canlı izlenebilir: https://youtu.be/yAdqJNqDMqk