Bu çarşı başka çarşı

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Good4Trust.org iş birliği içerisinde 2021 yılında faaliyete geçen İzmit Çarşısı, yeni yıla umutla ve heyecanla giriş yaptı. Kocaelili üreticilere yeni bir pazar alanı açan İzmit Çarşısı, açılışından bu yana başta İzmit olmak üzere, Kocaeli genelinden yüzlerce üretici başvurusu aldı. Marmara Belediyeler Birliği tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik yapılan araştırma sonucunda, en iyi 15 proje arasında yer alan İzmit Çarşısı’nda, 14 Ocak itibarıyla toplam 152 açık sanal dükkan bulunuyor. Bu dükkanların 118’i kadın üreticilerden oluşuyor. Her geçen gün ürün yelpazesi genişleyen İzmit Çarşısı’nda bir evin ihtiyacı olabilecek birçok seçenek bulunuyor. Ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapmaya niyetli üreticiler, el emeği ürünlerin yanı sıra vegan, organik ve glutensiz nitelikteki ürünlerini de satışa sunuyorlar. 13 farklı kategoride neredeyse 2000 ürüne sahip İzmit Çarşısı, açılışından bu yana toplam 1659 sipariş aldı. Başta İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir olmak üzere ülkenin 48 farklı şehrinden siparişler gelmeye devam ediyor. Yerelden doğan bu yeni ekonomi, Türkiye’ye uzanarak ilham olmaya devam ediyor.

Yeni yılda dayanışma ağı daha da genişleyecek

Her hafta Dayanışma Buluşması’nda çevrimiçi ortamda bir araya gelen üreticiler, kendi aralarında çeşitli işbirlikleri yapıyorlar. Ellerindeki ürünleri birleştirerek hediye kutuları yapıyorlar. Ortak stand çalışmaları düzenliyorlar. Fikir alışverişlerinde bulunarak birbirlerine destek oluyorlar. Önümüzdeki yıl içerisinde de çeşitli projeleri olan üreticiler, bu oluşan dayanışma ağını güçlendirmeye devam edecek. Dayanışmayı artırmaya yönelik projeleriyle İzmit Çarşısı, yeni yılda döngüsel ekonomiye daha çok katkı sağlamayı amaçlıyor.

Eğitimler hız kesmeden devam ediyor

İzmit Çarşısı’nda dükkan sahibi olan üreticilere yönelik eğitimler yeni yılda hız kesmeden devam edecek. Markalaşma, ürün geliştirme, stok yönetimi gibi konularda uzman kişilerden alınan eğitimler Dükkanımı Geliştiriyorum Serisi adı altında üreticilerle buluşacak. Ayrıca adil Good4Trust üreticilerinden tecrübe aktarımı ve soru-cevap şeklinde geçen İlham Buluşmaları da düzenli olarak yapılmaya devam edecek. Pandeminin iyileşen şartlarında yüz yüze eğitimlerin de artacağı öngörülüyor.

Üreticiler iyiliği yaymaya devam edecekler

İzmit Çarşısı, 2021 yılı boyunca düzenlediği stant çalışmalarına yeni yılda da devam edecek. 41 Burda AVM’de her pazar günü stantlarda yeni müşterilerle tanışma fırsatı bulan İzmitli üreticiler, çeşitli yerlerde etkinlik kapsamında stant açmaya devam ediyorlar. 2021 yılının Ekim ayında ilki gerçekleşen İzmit Çarşısı İyilik Şenliği, bu sene de hayata geçirilerek gelenekselleşiyor. Bahar aylarında gerçekleşmesi planlanan İyilik Şenliği’nde üretici stantlarının yanı sıra atölyeler, seminerler ve keyifli konserler düzenleniyor.