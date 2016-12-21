Bu gurur bize yeter!.. Cambridge’e Ar-Ge Merkezi açtık

İSTANBUL (AA) - Arçelik AŞ'nin Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren satış ve pazarlama şirketi Beko Plc., Cambridge'deki Ar-Ge Merkezinin resmi açılışını yaptı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre şirketin Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren satış ve pazarlama şirketi Beko'nun Cambridge'deki Ar-Ge Merkezinin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Koç Holding Şeref Başkanı ve Arçelik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi M. Koç'un ev sahipliğinde King's College'de gerçekleşen törene, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile Koç Holding ve Arçelik'in üst düzey yöneticileri katıldı.

Rahmi M. Koç, açılışta yaptığı konuşmada, Arçelik'in 10'uncu Ar-Ge merkezini Cambridge'de açmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Ar-Ge birikimleri, inovasyon güçleri ve teknolojik kabiliyetleri sayesinde katma değerli ve yenilikçi ürünlerini dünya pazarlarına sunduklarını aktaran Koç, "Tüm hedeflerimizi gerçekleştirmemizde Arçelik'in Ar-Ge çalışmaları büyük önem teşkil ediyor. Şirketimiz, ülkemizde ilklere imza atarken başarısını küresel alana taşımayı da fevkalade iyi bildi. Birleşik Krallık bu anlamda bizim için önemli fırsatlar barındırıyor. Halihazırda lider olduğumuz Birleşik Krallık'taki varlığımızı, önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Greg Hands ise Beko'nun Ar-Ge Merkezinin yalnızca Cambridge için değil, Birleşik Krallık genelinde yeni fırsatların önünü açacağını dile getirdi.

Uluslararası Ticaret Bakanlığının da açılışında destek verdiği bu yatırımın, Birleşik Krallık'ın ticaret için ne kadar cazip bir ülke olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu aktaran Hands, "Beko'nun Ar-Ge Merkezi, Birleşik Krallık'ın, inovatif ürün geliştirmedeki öncü konumuna büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Bilgiç ise şu görüşlerini paylaştı:

"Ticaret iki ülke ilişkilerinin temelini teşkil ediyor. Birleşik Krallık, ticari ilişkilerimizin en güçlü olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'nin üretim merkezi oluşu ve Birleşik Krallık pazarına olan yakınlığı bizi güvenilir bir ortak yapıyor. Gerçekleştirdiğimiz açılış, Türk şirketlerinin, Birleşik Krallık ile ticaret yapma konusunda göstermiş olduğu kararlılığın önemli bir göstergesidir. Cambridge'deki Beko Ar-Ge Merkezi, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için atılan büyük bir adımdır."

Beko'nun yeni Ar-Ge Merkezi, Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Trinity College'in yönettiği İngiltere'nin "İlk Bilim Parkı" olan ve dünyanın en önemli teknoloji şirketlerini bünyesinde barındıran Cambridge Science Park'ta faaliyet gösteriyor.

Merkez, yazılım tasarımı, yeni malzemeler ve ileri üretim teknolojileri öncelikli olmak üzere beyaz eşya alanında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. 1990 yılında Birleşik Krallık'ta kurulan Beko Plc., Birleşik Krallık pazarının lideri konumunu koruyor. Beko markalı ürünler her beş evden birinde, İngiliz tüketicilerin beğenisine sunuluyor.