Bu nalburda her şey var nalburdayim.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, “Nalburdayim.com ailesi olarak ’Nöbetçi nalburunuz’ mottosuyla yolculuğumuza başladığımız için tüm müşterilerimiz aradıkları her ürünü her an sistemimizde bulabiliyor. Güçlü bayiliklerimizle birlikte yüzde 100 kaliteli hizmet politikasıyla çalışıyoruz" dedi.

25 Mart 2023 Cumartesi 21:05