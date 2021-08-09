Bu vapur başka vapur

Turyap Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Azmi Sarıbay tarafından alınıp, restore ettirilerek tekrardan İstanbul’a ve Marmara denizine kavuşturulan Anadolu Feneri Vapuru sanat, etkinlik ve toplantıların vazgeçilmez mekanı haline geldi.

Yıllarca İstanbul’a hizemet ettikten sonra Samsun’a yollanan ve atıl olarak bekleyen Anadolu Feneri Vapuru seneler sonra tekrar İstanbul sularına kavuştu.

Ünlü iş insanı Turyap Kurucusu ve Onursal Başkanı Azmi Zeki Sarıbay‘ın girişimleri ile restore edilerek kültür, sanat, düğün, nişan, toplantı ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya başlayan Anadolu Feneri Vapuru son olarak Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin düzenlediği etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ünlü isimlerin katıldığı toplantıda boğazın temiz havası ve mavi sularında, keyifli geçen etkinlikte konuşan İstanbul Aydın Üni. Müt. Hyt. Bşk Doç.Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi;

“Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Ağustos ayı Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yeni projeler ve etkinliklerimiz hakkında istişare ettik. Sigarasız bir dünya için mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor” dedi.