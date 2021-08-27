Burgan Bank’ta atama

Burgan Bank Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Aslı Koçer oldu... 2019 yılından bu yana Burgan Bank’ta Birikim Yönetimi Grup Başkanlığı yapan Aslı Koçer, Burgan Bank Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak terfi etti. Burgan Bank’ın iş stratejilerine de paralel olarak Birikim Yönetimi’nin büyümesinde başarı gösteren Aslı Koçer görevine Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek.

Bankacılık sektöründe yirmi yılı aşkın tecrübesi bulunan ve 2007 yılından itibaren Burgan Bank’ta farklı pozisyonlarda uzun yıllar görev alan Aslı Koçer, Burgan Bank’ın Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Kadına, kadının iş ve sosyal hayattaki konumuna önem veren, terfi ve atamalarla kadınların iş dünyasında daha fazla yer edinmesini sağlayan Burgan Bank; Aslı Koçer ile birlikte Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalışan kadın yöneticilerinin oranını yüzde 50’ye taşıdı.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Aslı Koçer, kariyerine Osmanlı Bankası’nda Management Trainee olarak başladı. MT eğitiminin ardından Yatırım Bankacılığı Bölümü'nde Araştırma Analisti, 1999 yılında transfer olduğu Hazine Departmanı’nda da FX Dealer olarak çalıştı. 2001 sonunda Osmanlı Bankası ve Garanti Bankası’nın birleşmesiyle Garanti Bankası’na geçen Koçer, son iki yılı Birim Yöneticisi olmak üzere Kurumsal Hazine Pazarlama Birimi'nde görev aldı. 2007 yılında Burgan Bank’ta Hazine Satış Bölüm Başkanı olarak görev yapmaya başlayan Koçer, 9 Temmuz 2018 tarihinde vekaleten, 8 Nisan 2019’da ise aslen Birikim Yönetimi Grup Başkanlığı’na atandı.