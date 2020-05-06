Büyük buluşma

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nu (OSBÜK) ziyaret etti. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü’nün ve OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri ev sahipliğindeki ziyarette Organize Sanayi Bölgeleri Derneği ( OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş yaptığı değerlendirmede, “OSB’lerimizin kendi katılımcı sanayicileri tarafından yönetildiğinde ne denli başarılı ve üretken olduğu artık iyice görülmektedir. Dileğimiz tüm OSB’lerimizin belli bir süreç sonunda bu tarz bir önetime kavuşmalarıdır” dedi.

Uğurtaş şunları söyledi: “OSB’lerin Türkiye’nin üretim ve istihdam odaklı ekonomi modeli içindeki yeri ve önemi de gittikçe artmakta ve daha iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle OSBÜK olarak OSB’lerin gelişimi için yaptığınız çalışmaları izliyor ve takdir ediyoruz. Ancak sanayicilerimizin ve toplumun OSB’lerden beklentileri gittikçe çeşitlenmekte ve artmaktadır. OSB’ler sadece üretim için altyapı hizmetleri sunan kurumlar olmaktan çıkmıştır. Eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda da hizmet vermesi beklenmektedir. Bu beklentilerin karşılanabilmesi içinde OSB’lerin düzenli ve yeterli gelir kaynaklarına kavuşturulması önceliğimiz olmalıdır. Yeterli finans gücü olmadan hiçbir şeyin olmayacağı malumdur.”

EĞİTİM DESTEK VE TEŞVİKLERİ SÜRSÜN

OSB’lerin mesleki ve teknik eğitim yatırımlarına dikkat çeken OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtaş, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağının sağlanması hususunda da OSB’lerimizde başlayan mesleki ve teknik eğitim yatırımlarının artarak sürdürülmesi hedeflenmelidir.

Bu hususta da verilen teşvik ve desteklerin sürmesi sağlanmalıdır. OSB’lerin vizyonu geniş ve zorludur. Bu zorlukların aşılması ve OSB’lerin hak ettiği düzeye gelmesi için her kurum ve kuruluşun elbirliği ve dayanışma içinde çalışmasını çok önemsiyoruz. Biz OSBDER olarak OSB’lerimizin ihtiyacı olan her konuda bu çalışmaların içinde olacağız. Ortak çalışmalar ile yaratılacak sinerjinin ciddi bir güç yaratacağına inanıyoruz. Bu vesile için bugün burada olmaktan memnunuz ve umutluyuz” dedi.

KÜTÜKÇÜ: OSBDER ÇALIŞMA ORTAĞIMIZ

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü de, OSBÜK’ün OSB’lerin kanunla kurulmuş çatı kuruluşu olarak Türkiye’deki 333 OSB’nin tamamını temsil ettiğini vurguladı. OSBÜK’ün çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kütükçü, OSBÜK olarak tüm OSB’leri kucaklayan, birlikte ortak çalışma kültürü ile hareket eden bir kurum olduklarını ifade etti ve “OSBDER de artık bizim çalışma ortağımız. Hepimizin benzer sorunları var. Birlikte çalışarak, çözüm üretebiliriz” şeklinde konuştu.

OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Sanayicilerimizin toplumun OSB’lerden beklentileri gittikçe çeşitlenmekte ve artmaktadır. sadece üretim için altyapı hizmetleri sunan kurumlar olmaktan sağlık, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda da hizmet vermesi Bu beklentilerin karşılanabilmesi içinde OSB’lerin düzenli ve kaynaklarına kavuşturulması önceliğimiz olmalıdır” dedi. - Global Sanayici