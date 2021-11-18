Büyümeye devam

Mağazalaşma yatırımlarına devam eden Seyidoğlu Gıda, İstanbul Esenyurtta yeni mağazasını açtı. 2021 yılında satın alma ve yeni fabrika yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, “Bursa ve Hadımköy fabrikalarımızın devreye girmesiyle birlikte üretim kapasitemizi 2 katına çıkardık. Bir süredir ara verdiğimiz mağazalaşma çalışmalarına yeniden hız vereceğiz” diye konuştu.

Esenyurt Kıraç mağazasının açılış töreninde konuşan Seyidoğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, 2021 yılı başında İstanbul Hadımköy'deki yeni fabrikalarında üretime başladıklarını belirterek, “Bursa Nilüfer'de faaliyet gösteren 2 bin metrekarelik tahin işleme tesisini satın alarak yatırım ve büyüme hamlemize devam ediyoruz. Seyidoğlu Gıda olarak Sultanbacı Markasının ardından bu ikinci satın almamız oldu. Halihazırda tahin işlemesi yapan üretim tesisi ile 16 Bin metrekare olan üretim alanımızı 18 bin metrekareye ve 30 ton olan günlük üretim kapasitesini 35 tona çıkaracağız. Büyüme ve global bir marka olma yolunda yeni satın almalara devam edeceğiz. Gerek yurtiçinde gerekse de yurtdışı pazarlarda üretim tesisi kurma ve satın alma görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Kuzey Afrika ve Avrupa kıtası, yatırımlarımızda öncelikli pazarlar olacak" ifadelerini kullandı.

Mağazalaşma çalışmalarını Sultanbacı markasıyla sürdüreceklerini ifade eden Göksu, “11. Şubemiz olan Kıraç mağazamız hem tüketiciye doğrudan fabrika fiyatına ürün alma fırsatı sunacak hem de kahvaltı hizmeti sunacak. Mağazamızda baklava, pasta börek gibi unlu mamüller ve 350’ye yakın Seyidoğlu ürünlerinin satışı yapılacak” diye konuştu.