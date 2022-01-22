Büyümeye devam

Michelin Grubu çatısı altında hem lastik hem de araç bakım hizmeti sunan Euromaster, sektör için zorlu geçen 2021 yılını başarılı rakamlarla kapatırken, 2022 yılında da vites büyütmeye devam ediyor. Faaliyetlerinde kaliteyi odak noktası alan Euromaster’ın Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba 2021 yılını değerlendirirken, 2022 yılındaki hedefleri hakkında da açıklamalarda bulundu. 2021 yılının pandeminin devam eden etkisi, tedarik sorunu ve ülkemizde yaşadığımız ekonomik sıkıntılarla birlikte zor bir yıl olduğunu belirten Penalba, Euromaster olarak bu zorlu yılı hedefledikleri noktada kapattıklarını açıkladı. Penalba; “2021 yılında 12 yeni servis noktası açarak Türkiye çapında 156 noktaya ulaştık. 2022 yılında servis noktası sayımızı 165’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanında şu anda 31 olan TSE belgeli noktalarımızın sayısını da artırmayı amaçlıyoruz. Pandemi, dalgalı döviz kurları ve enflasyon gibi zorluklara rağmen hedeflerimizden uzaklaşmadan ulaştığımız bu başarı büyük bir çaba ve kararlılık gösteren Euromaster çalışanlarının eseri” açıklamasında bulundu.

Euromaster yedek parça ve işçilikte sunduğu 1 yıllık garanti, kaliteli hizmet anlayışı ve kullandığı orijinal ekipmanlarla sektörde büyümesini hızla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 12 yeni servisle toplam hizmet noktasını ülke çapında 156’ya çıkaran Euromaster’ın Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, 2021 yılında araç fiyatlarının yükselmesinin tüketicilerin mevcut araçlarının bakımına daha fazla önem vermesine yol açtığını belirterek; “2021 yılında araç bakım oranlarımızda yüzde 80’lik bir artış yakaladık. Bunun en temel nedenlerinden biri tüketicilerin artan araç fiyatlarından dolayı ellerindeki araçların bakımına daha fazla önem vermesi olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Jean Marc Penalba: “Filolarla yaptığımız iş birliklerini geliştirdik. 2021 yılında 2020'ye göre bakım oranımızı 3 katına çıkardık. Yeni yılda da 2021 yılında yakaladığımız rakamı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi başarıyla gerçekleştirmek için ekibimizi de güçlendirdik” dedi.

Lastik servisinden “lastik ve araç bakım servisine”

Lastik servisinden “lastik ve araç bakımı servisine” doğru olan dönüşümlerinin devam ettiğini vurgulayan Penalba, ücretsiz check up hizmeti ve garantili periyodik araç bakımı sunmalarıyla sektörde fark yarattıklarını da belirtti. Elektrikli mobilitenin de hızlı gelişimini esnek ve dinamik yapılarıyla takip ettiklerini söyleyen Penalba; “Euromaster olarak yollardaki elektrikli ve hibrit araç sayısının artışını yakından takip ediyoruz. Hususi kullanıcıların ilgisi son dönemde bu tür araçlarda artmış olsa da bu araçlar çoğunlukla filolar tarafından satın alınıyor. Bu nedenle yeni yılda da elektrikli araç bakım eğitimlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz. Elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili yatırımlarımızı da devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Dijital dönüşüme yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Dijital dönüşüm kapsamında hem müşteri deneyimini hem de operasyonel mükemmelliğini geliştiren Euromaster, yeni yazılımlara ve araçlara da yatırım yapmayı sürdürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Penalba; “Hızla dijitalleşen dünyaya biz de dinamik yapımız ve dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlarımızla kolaylıkla uyum sağladık. Bu dönüşüm ile internet sitemize daha çok ziyaretçi getirdik ve müşterilerimizin randevu oluşturmasını, bayilerimizden teklif almasını kolaylaştırdık. Bunun yanında pilot noktalarımızla başarılı bir CRM programı başlattık ve yeni yılda tüm noktalarımızı kapsayacak şekilde hayata geçireceğiz” diyerek dijitalleşmeye verilen önemi vurguladı.

“Online satışlarda ciddi oranda artış yakaladık”

Servislet ile olan iş birliği sayesinde online satışlarda bir önceki yıla göre ciddi oranda artış yakaladıklarını belirten Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba; “İnternet satışlarımızda Servislet ile olan iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Servislet iş birliğimizin olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Euromaster Hakkında: Avrupa’daki yaygın dağıtım ağıyla araç bakım ve lastik uzmanı olarak bilinen Euromaster, her geçen yıl büyüyen markasıyla lastik ve araç bakımında Avrupa’da lider oyunculardan biri konumunda. Michelin Grubu çatısı altında tüm kurumsal müşterilere ve özel araç sahiplerine lastik ve araç bakım hizmeti sunan Euromaster, Türkiye’nin 156 servis noktasında müşteri odaklı hizmet veriyor.