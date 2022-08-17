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Büyümeye devam

Türkiye'nin lider bilişim teknolojileri dağıtım şirketi İndeks Bilgisayar, 2022 yılının ilk yarısında elde ettiği sonuçları açıkladı. 200'den fazla dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yapan Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2022 yılının ilk altı ayındaki konsolide mali sonuçlarına göre elde edilen net satışlarını yüzde 76'lık artışla 10,1 milyar TL, net kârını ise yüzde 175'lik artışla 239,5 milyon TL olarak açıkladı.

Büyümeye devam

Türkiye'nin lider bilişim teknolojileri dağıtım grubu Index Grup'un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2022 yılı ilk altı ay konsolide mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, satışlarını 2021'in ilk altı ay konsolide sonuçlarına göre yüzde 76 oranında artırırken, net kârını ise yüzde 175 oranında yükseltti.
 

Haziran 2004'te halka arzı gerçekleşen İndeks Bilgisayar'ın 2022 yılı ilk altı ay konsolide mali sonuçları şu şekilde:

  • 2022 yılı ilk altı ay sonuçlarına göre konsolide net satış gelirleri: 10,1 milyar TL
  • Konsolide brüt kârı: 434,4 milyon TL
  • Konsolide net kârı: 239,5 milyon TL

“Güçlü, kârlı ve verimli bir şekilde büyümeye devam edeceğiz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, pandemiyle birlikte ivme kazanan dijitalleşmenin etkisini 2022 senesinde de sürdürdüğüne dikkat çekti. Bilecik ayrıca hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin teknoloji ürünlerine yönelik talebinin yükselmeye devam edeceğinin ve bunun da şirketin kârlılığına olumlu yansımaya devam edeceğinin altını çizdi. Index Grup olarak önceliğin her zaman kârlı, verimli ve sürdürülebilir büyüme olduğunu ifade eden Bilecik, “23 yıldır, Türkiye bilişim teknolojileri sektörünün lideri olan İndeks Bilgisayar bu liderliğini güçlü, kârlı ve verimli bir şekilde devam ettirecektir. Her zaman olduğu gibi, liderliğimizi dağıtımını üstleneceğimiz yeni markalarla ve ürün gruplarıyla daha da güçlendireceğiz. Bilişim teknolojilerinin dağıtımında Türkiye'nin lider grubu olarak ülkemizde yapılan teknoloji yatırımlarının ana sağlayıcısı olan bir konumdayız. Buradan yola çıkarak bulut teknolojilerini, akıllı ev ve akıllı şehir kavramlarını, robot teknolojileri, giyilebilir teknolojileri, IoT ve ileri analitik teknolojilerini odağımızda tutuyoruz. Ek olarak her zaman olduğu gibi bugün de iş ortaklarımızın değişen lojistik ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya öncelik veriyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için geleceğin teknoloji dağıtım grubu vizyonumuzu koruyarak yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.
 

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